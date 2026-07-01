Ο Λεβαδειακός απέκτησε από τη Στεάουα, τον Αλέξαντρου Παντέα, εκλεκτό του νέου τεχνικού Ηλία Χαραλάμπους.

Η απόκτηση του δεξιού μπακ μετά την πώληση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στον Παναθηναϊκό, ήταν προτεραιότητα για τον Λεβαδειακό. Οι Ρουμάνοι πριν λίγες μέρες αποκάλυψαν ότι ο νέος τεχνικός Ηλίας Χαραλάμπους επέλεξε τον Αλεξάντρου Παντέα της Στεάουα, αφού συνεργάστηκε με τον παίκτη στον σύλλογο της Ρουμανίας και τον γνωρίζει καλά.

Ο Λεβαδειακός, λοιπόν, σήμερα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Παντέα:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αλεξάντρου Παντέα.

Ο Ρουμάνος δεξιός μπακ έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Γεννημένος στις 11/9/03 στο Βουκουρέστι, είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής Ρουμανίας, ενώ αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Στεάουα, με την οποία έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής (2024, 2025), κατακτώντας επίσης δύο Σούπερ Καπ τις ίδιες χρονιές, αλλά και το Κύπελλο Ρουμανίας το 2020.

Με τη φανέλα του ιστορικού ρουμανικού συλλόγου μετράει 104 συμμετοχές (6 ασίστ) εκ των οποίων οι 19 στις διοργανώσεις της UEFA. Ο Ρουμάνος ακραίος αμυντικός έρχεται από μία γεμάτη χρονιά με 35 εμφανίσεις (3 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι εννιά στο Europa League.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο2 στη φανέλα του.

Τον καλωσορίζουμε στον Λεβαδειακό, του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».



