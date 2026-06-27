Λεβαδειακός: Ο Μπάλτσι γυρίζει Αργεντινή, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του
Ο Γκιγέρμο Μπάλτσι, έπειτα από δύο σεζόν στον Λεβαδειακό επιστρέφει στην Αργεντινή.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσιεύματα στην πατρίδα του. «Ο Γκιγέρμο Μπάλτσι την 1η Ιουλίου θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Μπέλα Βίστα. Ο Λεβαδειακός τελικά δεν έκανε χρήση της ρήτρας αγοράς. Ο μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 στη Νιούελς Ολντ Μπόις», τονίζουν στην Αργεντινή.
Ο 25χρονος (23/7/01) Αργεντινός μεσοεπιθετικός φέτος είχε μία πολύ καλή σεζόν με τον Λεβαδειακό. Μέτρησε 33 συμμετοχές με 6 γκολ και 9 ασίστ, ενώ συνολικά στον Λεβαδειακό έχει 61 παιχνίδια με 9 γκολ και 14 ασίστ. Η ομάδα της Βοιωτίας είχε οψιόν αγοράς ύψους ενός εκατ. ευρώ, αλλά στην Αργεντινή ανέφεραν ότι ο Λεβαδειακός δεν θ' αγοράσει τελικά τον ποδοσφαιριστή.
GUILLERMO BALZI el 1 de julio tendrá que presentarse en Bella Vista. LEVADIAKOS finalmente NO hizo uso de la opción de compra. El mediocammpista tiene contrato hasta diciembre de 2027 como informé en @Estadio_3 https://t.co/CaZJUaFFFd— Gonzalo Calvigioni (@Calvi31) June 26, 2026
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