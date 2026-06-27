Λεβαδειακός: Ο Μπάλτσι γυρίζει Αργεντινή, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του

Λεβαδειακός: Ο Μπάλτσι γυρίζει Αργεντινή, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του

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Λεβαδειακός: Ο Μπάλτσι γυρίζει Αργεντινή, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του

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Ο Γκιγέρμο Μπάλτσι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Λεβαδειακό.

Ο Γκιγέρμο Μπάλτσι, έπειτα από δύο σεζόν στον Λεβαδειακό επιστρέφει στην Αργεντινή.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσιεύματα στην πατρίδα του. «Ο Γκιγέρμο Μπάλτσι την 1η Ιουλίου θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Μπέλα Βίστα. Ο Λεβαδειακός τελικά δεν έκανε χρήση της ρήτρας αγοράς. Ο μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 στη Νιούελς Ολντ Μπόις», τονίζουν στην Αργεντινή.

Ο 25χρονος (23/7/01) Αργεντινός μεσοεπιθετικός φέτος είχε μία πολύ καλή σεζόν με τον Λεβαδειακό. Μέτρησε 33 συμμετοχές με 6 γκολ και 9 ασίστ, ενώ συνολικά στον Λεβαδειακό έχει 61 παιχνίδια με 9 γκολ και 14 ασίστ. Η ομάδα της Βοιωτίας είχε οψιόν αγοράς ύψους ενός εκατ. ευρώ, αλλά στην Αργεντινή ανέφεραν ότι ο Λεβαδειακός δεν θ' αγοράσει τελικά τον ποδοσφαιριστή.

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@Photo credits: INTIME
     

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