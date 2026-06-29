Ο Μαχάλα Οπόκου είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναιτωλικού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε ακόμα τη δεύτερη μεταγραφή του, με τον Μαχάλα Οπόκου να γίνεται μόνιμος κάτοικος Αγρινίου. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο 24χρονος Γκανέζος είχε συμφωνήσει για συμβόλαιο διετούς διαρκείας, με την ΠΑΕ να επισημοποιεί με ανακοίνωση της την απόκτησή του από τη Μόντρεαλ.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις τόσο στο κομμάτι των μεταγραφών, όπου υπάρχουν προχωρημένες περιπτώσεις, όσο και των ανανεώσεων, καθώς ο Τίτορμος παραμένει πάντα ενεργός στις υποθέσεις των Αλεξάντρου Ματσάν και Χρίστου Σιέλη, ο οποίος έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον του Κυπελλούχου ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός

Ο Μαχάλα Οπόκου (Kwadwo Mahala Opoku) υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 με τον Παναιτωλικό. Γεννήθηκε στην Accra της Γκάνα στις 13.07.2001 και αγωνίστηκε ως επιθετικός στη Las Vegas Lights, στο Los Angeles και την τελευταία τριετία στο CF Montreal απ’ όπου αποκτήθηκε.

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