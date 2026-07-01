Ο Ελάιας Όλσον είναι ο εκλεκτός του Παναιτωλικού για το κέντρο της άμυνας και ο ίδιος αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό των «καναρινιών».

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει σχετικά με τον Ελάιας Όλσον και το γεγονός ότι αποτελεί βασικός στόχος του Παναιτωλικού για το κέντρο της άμυνας.

Εν τέλει τα «καναρίνια» ήρθαν σε συμφωνία με τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό και ο ίδιος αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος την Πέμπτη (02/07) προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην ομάδα του Αγρινίου.

Να θυμίσουμε πως ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την πολωνική Λέχια Γκντάνσκ μετά την υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία και με 74 συμμετοχές στο παλμάρε του, θα συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα μας.