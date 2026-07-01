Ντ' Αουσίλιο: Ηρακλής - «Δανεικός στην ομάδα του Ματσάρι ο Ιταλός μεσοεπιθετικός»
Νέο μεταγραφικό σενάριο από την Ιταλία για τον Ηρακλή.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα στη γειτονική χώρα, ο Ηρακλής θα πάρει με τη μορφή δανεισμού τον Μικέλε Ντ' Αουσίλιο, ο οποίος ανήκει στην Αβελίνο κι έχει συμβόλαιο έως το 2028.
Ο Ντ' Αουσίλιο γεννήθηκε στις 3/9/99, έχει ύψος 1,75 και την περασμένη σεζόν έπαιξε στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας με τη φανέλα της Κατάνια. Μέτρησε 36 ματς, 4 γκολ και 5 ασίστ. Στην Αβελίνο έχει 49 αγώνες με 4 γκολ και 16 ασίστ, ενώ έχει παίξει ακόμα στις Τζιάνα Ερμίνιο (57 ματς, 4 γκολ, 3 ασίστ), Τσερινιόλα (60 παιχίδια, 9 γκολ, 14 ασίστ), Αρκονατέσε (62 αγώνες, 13 γκολ κι 6 ασίστ).
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Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Ο Μικέλε Ντ'Αουσίλιο καθ' οδόν προς τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, του Βάλτερ Ματσάρι. Ο επιθετικός μέσος που γεννήθηκε το 1999, μετά την τελευταία του σεζόν στη Serie C με την Κατάνια, είναι έτοιμος για μια νέα περιπέτεια στην Ελλάδα. Μετά από 32 συμμετοχές στον Γ' Όμιλο, 4 γκολ και 5 ασίστ (συν 4 συμμετοχές στα πλέι οφ), ο επιθετικός μέσος της Αβελίνο , Μικέλε Ντ'Αουζίλιο, γεννημένος το 1999, μετακομίζει στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης με τη μορφή δανεισμού.
Στην Ελλάδα, ο επιθετικός μέσος θα έχει στον πάγκο τον Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τον ελληνικό σύλλογο τον Μάιο και θα ξεκινήσει την περιπέτειά του τη σεζόν 2026/27».
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