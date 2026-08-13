Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Μάρκες, ο οποίος αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Ενίσχυση για τον Ηρακλή στις θέσεις της επίθεσης, αφού ο «Γηραιός» έκανε δικό του τον Πέδρο Μάρκες, που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο 28χρονος Πορτογάλος φορ σημείωσε 37 τέρματα κι έδωσε 13 ασίστ στα 85 ματς που αγωνίστηκε στο διάστημα αυτό.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ακόμη μεταξύ άλλων με τις φανέλες των Ναϊμέγκεν, Φαμαλικάο, Ζιλ Βισέντε κι έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

Ο Pedro David Rosendo Marques γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1998 στη Λισαβόνα, έχει ύψος 1,81 μ. και αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Sporting CP, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Gil Vicente, Famalicão, NEC Nijmegen και Apollon Limassol, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας και της Κύπρου.

Στην καριέρα του μετρά περισσότερες από 220 επίσημες συμμετοχές και 80 γκολ, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με την U20 της Πορτογαλίας.

Ο Pedro έρχεται στον ΗΡΑΚΛΗ για να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή κρούσης της ομάδας μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Pedro, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλά γκολ με τα κυανόλευκα!

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