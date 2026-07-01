Ο Κάρλες Σόρια είναι κι επίσημα παίκτης του Ηρακλή.

Την απόκτηση του Κάρλες Σόρια ανακοίνωσε ο Ηρακλής.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ θ' αγωνιστεί σε τέταρτη διαφορετική ομάδα στη Super League, αφού έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, της Λαμίας και του Βόλου. Με την ομάδα της Μαγνησίας την περασμένη σεζόν ο Σόρια είχε 23 ματς και 1 ασίστ.

Στον ΠΑΣ Γιάννινα είχε εντυπωσιακή παρουσία με 80 συμμετοχές, 3 γκολ και 17 ασίστ, ενώ στη Λαμία κατέγραψε 14 παιχνίδια και 3 ασίστ.

Στην ανακοίνωση του Ηρακλή αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Carles Soria, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο 29χρονος Ισπανός δεξιός αμυντικός (γεννημένος στις 8 Οκτωβρίου 1996) αποτελεί μία ιδιαίτερα έμπειρη και ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ του ΗΡΑΚΛΗ. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Espanyol, ενώ στην επαγγελματική του πορεία έχει αγωνιστεί σε Ισπανία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ελλάδα, φορώντας τις φανέλες των Espanyol B, AEK Λάρνακας, Estoril, ΠΑΣ Γιάννινα, Λαμίας και Βόλου.

Ο Soria αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ, ενώ μπορεί να καλύψει με την ίδια συνέπεια και την αριστερή πλευρά της άμυνας, καθώς και τη θέση του δεξιού χαφ. Ξεχωρίζει για την ταχύτητά του, την αμυντική του συνέπεια, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να υποστηρίζει αποτελεσματικά την επιθετική ανάπτυξη της ομάδας.

Carles, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ηρακλή!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες φορώντας την κυανόλευκη φανέλα!».