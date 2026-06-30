Παίκτης του Ηρακλή είναι και επίσημα ο Ρομπ Νιζέτ, με τον 24χρονο Βέλγο αριστερό μπακ να ανακοινώνεται από τον «Γηραιό».

Ο Ηρακλής βρισκόταν σε επαφές με τον Ρομπ Νιζέτ, με τον «Γηραιό» να ολοκληρώνει την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ-χαφ.

Ο Νιζέτ έμεινε ελεύθερος με από τη Νόα στην Αρμενία και έδωσε τα χέρια με τον Ηρακλή, ο οποίος επισημοποίησε την μεταγραφή.

Ο Νιζέτ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε όλη την αριστερή πλευρά και τη σεζόν που μας πέρασε πραγματοποίησε συνολικά 13 συμμετοχές και δύο ασίστ σε Γκαζιαντέπ και Νόα.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Rob Nizet, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.

Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός αμυντικός (γεννημένος στις 14 Απριλίου 2002) έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, έχοντας περάσει από σημαντικές ακαδημίες και συλλόγους της Ευρώπης. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Anderlecht, συνέχισε την εξέλιξή του στη Norwich City και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Lecce στην Ιταλία, πριν αγωνιστεί σε Lommel, Willem II και Gaziantep FK. Διαθέτει επίσης συμμετοχή με την Εθνική Βελγίου Κ21, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τις προοπτικές του.

Ο Nizet αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ, ενώ μπορεί με την ίδια ευχέρεια να καλύψει ολόκληρη την αριστερή πλευρά, τόσο ως χαφ όσο και ως εξτρέμ, προσφέροντας ταχύτητα, ένταση και επιθετικές λύσεις από το άκρο της άμυνας.

Rob, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».