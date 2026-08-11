Ο Ντι Μάρτζιο ανέφερε ότι ο Βάλτερ Ματσάρι θέλει τον Οκάκα, αλλά η διοίκηση του Ηρακλή τηρεί στάση αναμονής.

Ο Στέφανο Οκάκα συμμετείχε στην προετοιμασία του Ηρακλή και μάλιστα έπαιξε στο πρώτο φιλικό στην Ιταλία με τη Μπολόνια.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ Τζιανλούκα ντι Μάρτζιο ανέφερε ότι ο τεχνικός Βάλτερ Ματσάρι θέλει τον 37χρονο παίκτη στον Ηρακλή κι ότι πείστηκε έπειτα από έναν μήνα δοκιμής του παίκτη. Ο Ντι Μάρτζιο, ωστόσο, συμπλήρωσε ότι η διοίκηση κρατάει στάση αναμονής, αλλά ο Ματσάρι πιέζει για να γίνει η μεταγραφή, διότι έχει σχηματίσει πολύ καλή εικόνα για τον παίκτη.

Ο 37χρονος (9/8/89) δεξιοπόδαρος Οκάκα με 5 ματς κι 1 γκολ στην εθνική Ιταλίας έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Ρόμα, Πάρμα, Ουντινέζε, Σαμπντόρια, Σπέτσια, Μπάρι, Μόντενα, Άντερλεχτ, Μπασάκσεχιρ. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ραβένα στη Serie C, καταγράφοντας 26 εμφανίσεις και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 5 φορές.

Έχει συνεργαστεί με τον με τον Ματσάρι στη Γουότφορντ πριν από μία δεκαετία. Στην Premier League με Γουότφορντ και Φούλαμ, μέτρησε 47 αγώνες με 7 γκολ.

Dopo il mese di prova, Mazzarri vuole tesserare Stefano Okaka all’Iraklis. Il club prende tempo, l'allenatore spinge 👇🏻https://t.co/9BaEqOsakM — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2026



