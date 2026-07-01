Ο ΠΑΟΚ τρέχει χωρίς να βιάζεται…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από την Ολλανδία μετά το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Λίσι και επισημαίνει τα δεδομένα και όλο το ρεπορτάζ που βγαίνει από τους ασπρόμαυρους.

Ο Αλέσιο Λίσι στον πάγκο με όλους τους συνεργάτες του και μέσα στο γήπεδο πολλοί μα πάρα πολλοί νεαροί παίκτες. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και σήμερα ήταν καλός και παρουσίασε ενδιαφέρον στο 4-1 επί της Μπέβερεν.

Έχει πολλά θέματα ο Δικέφαλος και πρέπει να επισημανθούν όλα. Υπάρχουν ξεκάθαρα συμπεράσματα για το σήμερα και πάρα μα πάρα πολλά ερωτηματικά για το αύριο και το μεθαύριο της ομάδας. Από όπου και αν το δεις, από όπου κι αν ξεκινήσεις την ανάλυση καταλήγεις στο ίδιο πράγμα που ΔΕΝ αρνούνται και μέσα στην ομάδα: Κάθε αρχή είναι και δύσκολη, ειδικά όταν μετράμε τόσες πολλές αλλαγές.

Για να καταγράψουμε μερικά δεδομένα:

- Όποια αλλαγή στον πάγκο του ΠΑΟΚ θα χρειάζονταν πολύ χρόνο για να «δουλέψει»

- Η ομάδα βρίσκεται τρεις μόλις εβδομάδες από τα πρώτα κρίσιμα παιχνίδια

- Το ρόστερ του ΠΑΟΚ χρειάζεται πολλές προσθήκες

- Υπάρχει καλή αύρα και αίσθηση και διάθεση για τον Μάτος και τον Βιεϊρίνια που ηγούνται του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τα ξέρουν όλα και νιώθουν τα πάντα για τον ΠΑΟΚ με ό τι αυτό σημαίνει

- Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα χρειαστεί καλή αύρα και στιγμές από τους σπουδαίους παίκτες που έχει για να πάρει τις πρώτες προκρίσεις, αφού μέχρι τότε το ρόστερ δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτοιμο. Τα καλοκαιρινά θα είναι κρίσιμα ματς για το κλίμα γενικά…

- Ο ΠΑΟΚ είχε, έχει και θα έχει εξαιρετικούς νεαρούς παίκτες που έρχονται από τις ακαδημίες του. Πέρσι καθιέρωσε δύο και φέτος έχει καλές προοπτικές για άλλους

- Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει (δεν αλλάζουν οι στόχοι) μέσα από μείγμα νεαρών και πιο έμπειρων παικτών

Μετά από τα δεδομένα πάμε και στην εικόνα. Ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα πρώτο φιλικό με ενδεκάδες που είχαν δέκα παίκτες των ακαδημιών του! Αυτή είναι η ομάδα που ξεκινάει, αν και συνήθως στις αρχές του βασικού σταδίου προετοιμασίας οι πιο «έτοιμοι» παίκτες είναι περισσότεροι σε ένα club που δίνει τελικούς σε 20 ημέρες. Στον αγώνα που έληξε 4-1 ο ΠΑΟΚ μπορούσε να βάλει άλλα τέσσερα γκολ, αφού έβγαλε ενέργεια και μέσα από κλεψίματα ψηλά, έφτιαξε πολλές μεγάλες φάσεις. Το πρέσινγκ και οι στημένες μπάλες διαμόρφωσαν ωραία εικόνα. Από εκεί και πέρα ο αρχηγός Κωνσταντέλιας στο πρώτο και ο εκστασιασμένος Ζαφείρης στο δεύτερο, είχαν… απίστευτα κέφια. Ειδικά ο Ζαφείρης έκλεβε παντού και εκτέλεσε πέντε φορές για να βάλει τα δύο γκολ σε 45 λεπτά!

Σήμερα δεν είδαμε Μιχαηλίδη-Ελουστόντο που προφανώς θα είναι το πρώτο βασικό δίδυμο στόπερ, δεν είδαμε βέβαια Μεϊτέ-Ντεσπόντοφ που αργούν, δεν είδαμε και Γερεμέγεφ-Χατσίδη, όπως και τον Παβλένκα. Αύριο έρχεται ο Τάισον για να δώσει άλλη πνοή στα εξτρέμ και φυσικά πρέπει να έρθουν ακόμη:

- Δύο στόπερ, ο ένας άμεσα

- Δύο χαφ

- Ένας ακόμη εξτρέμ

- Ένας φορ

- Φυσικά και ο Γιαννούλης που μπορεί να ανεβάσει πολύ όλη την ομάδα (εντός και εκτός)

Αντιλαμβανόμαστε πόσο μα πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ στα τέλη Αυγούστου;

Είναι πολλοί όσοι θα έρθουν. Εμείς δεν είμαστε οι «έξυπνοι» που γνωρίζουμε τις ανάγκες της ομάδας και ο Μάτος με τον Βιεϊρίνια δύο τύποι που ζουν… αλλού. Ξέρουν καλά τι έχουν αναλάβει, ξέρουν πολύ καλά τη σημασία των πρώτων αγώνων, αλλά ΔΕΝ πρόκειται να βιαστούν. Είναι ξεκάθαρο και ας το γνωρίζουν όλοι. Είναι το πλάνο τους, είναι η απόφασή τους. Θα πάρουν τους παίκτες για τους οποίους είναι σίγουροι ότι θα βοηθήσουν να φτιάξει πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ ώστε στο τέλος να διεκδικήσει όλους τους στόχους του.

* Πολλές ακόμη φορές γράψαμε για τα φαινόμενα βίας και εγκληματικών ενεργειών μακριά από τα γήπεδα, με οπαδικό ή όχι υπόβαθρο. Η βία αποτελεί πολύ μεγάλο και ουσιαστικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και δυστυχώς ξεκινάει από τα σχολεία. Όσον αφορά τα γεγονότα με οπαδικό υπόβαθρο εξακολουθεί να επικρατεί κάτι πολύ ύποπτο όσον αφορά την επικοινωνία και παρουσίαση, κάτι το οποίο προκαλεί εντάσεις. Στη Θεσσαλονίκη τα περασμένα χρόνια μερικοί ανόητοι και επιπόλαιοι επιχείρησαν να ταυτίσουν το πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Τώρα που μεταξύ των Αρειανών έχει χαθεί… η μπάλα αναφορικά με τις κατηγορίες που βαραίνουν συγκεκριμένα και γνωστά άτομα, προσπαθούν να μειώσουν το όλο γεγονός. Πώς τα έφερε έτσι και όσοι κουνούσαν το δάκτυλο το έχουν… βάλει τώρα στο στόμα και προτείνουν σιωπή. Η ξεφτίλα στο επικοινωνιακό κομμάτι του τεράστιου ζητήματος στιγματίζει πολλούς ανθρώπους με τον χειρότερο τρόπο. Είναι όλοι όσοι σοκάρονταν με το «λευτεριά στα αδέλφια μας» και τώρα δεν έχουν τη δύναμη να καταδικάσουν τα συνθήματα στην Καλαμαριά για τον βασικό κατηγορούμενο της δολοφονίας του Κλεομένη. Πως τα φέρνει ο καιρός…

Η ουσία βέβαια είναι πολύ πιο σημαντική και γι' αυτή ελπίζουμε να διαψευστούν όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη.

