Ο Σόλα Σορετίρε προστέθηκε στη λίστα του Αλέσιο Λίσι για τα ματς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, καθώς αντικατέστησε τον Γκουγκεσασβίλι.

Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντινάμο Κιέβου και πλέον έχει μπροστά του τις διπλές «μάχες» με την Άντερλεχτ. Σε αυτά τα δυο ματς ο Αλέσιο Λίσι θα έχει μια έξτρα λύση. Τον Σόλα Σορετίρε.

Σε σχέση με τα ματς με τους Ουκρανούς εκτός έμεινε ο Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς έχει παραχωρηθεί στην Γκοζτεπέ και ο Άγγλος μεσοεπιθετικός επιλέχθηκε να αντικαταστήσει τον Γεωργιανό κίπερ.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν δικαίωμα αλλαγής στη λίστα τους μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (5/8).

Λίστα Α - ΠΑΟΚ

Άλι, Μπάμπα, Μπάλντε, Μπαλωμένος, Τάισον, Καμαρά, Ελουστόντο, Γκόμεζ, Γκουγκεσασβίλι, Χατζηδιάκος, Γερεμέγεφ, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Μοναστηρλής, Παβλένκα, Πέλκας, Σανταμαρία, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β - ΠΑΟΚ

Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας , Μπελερής, Μπέρδος , Χαλδέζος, Χατσίδης , Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς , Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου , Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός