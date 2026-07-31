Σορετίρε: Προστέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για Άντερλεχτ
Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντινάμο Κιέβου και πλέον έχει μπροστά του τις διπλές «μάχες» με την Άντερλεχτ. Σε αυτά τα δυο ματς ο Αλέσιο Λίσι θα έχει μια έξτρα λύση. Τον Σόλα Σορετίρε.
Σε σχέση με τα ματς με τους Ουκρανούς εκτός έμεινε ο Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς έχει παραχωρηθεί στην Γκοζτεπέ και ο Άγγλος μεσοεπιθετικός επιλέχθηκε να αντικαταστήσει τον Γεωργιανό κίπερ.
Οι Θεσσαλονικείς έχουν δικαίωμα αλλαγής στη λίστα τους μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (5/8).
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Το προφίλ της Άντερλεχτ
Λίστα Α - ΠΑΟΚ
Άλι, Μπάμπα, Μπάλντε, Μπαλωμένος, Τάισον, Καμαρά, Ελουστόντο, Γκόμεζ, Γκουγκεσασβίλι, Χατζηδιάκος, Γερεμέγεφ, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Μοναστηρλής, Παβλένκα, Πέλκας, Σανταμαρία, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης Ζίβκοβιτς.
Λίστα Β - ΠΑΟΚ
Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας , Μπελερής, Μπέρδος , Χαλδέζος, Χατσίδης , Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς , Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου , Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός
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