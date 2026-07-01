Ο 39χρονος Βραζιλιάνος αναμένεται αύριο το μεσημέρι στην Ολλανδία, θα ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο τελευταίος... χορός του Τάισον θα είναι τελικά με την ασπρόμαυρη φανέλα. Μετά τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2027, ο 39χρονος Βραζιλιάνος ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ο Τάισον αναμένεται αύριο το μεσημέρι στο Ζαλτμπόμελ, ταξιδεύοντας μέσω Άμστερνταμ, προκειμένου να συναντήσει τους νέους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λίσι. Εφόσον ολοκληρωθεί η άφιξή του χωρίς απρόοπτα, από την Παρασκευή θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού.

Η παρουσία του έρχεται να ολοκληρώσει σταδιακά το παζλ του ρόστερ στην Ολλανδία, με τον Λίσι να αποκτά ακόμη μία πολύτιμη λύση για τη μεσοεπιθετική γραμμή, αλλά και έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία και προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια.

Πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος ο Τάισον είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το χαρακτηριστικό «Last Dance», αφήνοντας να εννοηθεί πως η νέα χρονιά θα είναι η τελευταία της σπουδαίας καριέρας του.

Τελικά, αυτός ο τελευταίος χορός θα δοθεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, της ομάδας με την οποία έχει δεθεί όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια.

Ο Βραζιλιάνος δεν θα προλάβει φυσικά το πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν, όμως στόχος είναι να ανεβάσει άμεσα ρυθμούς, ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής στα επόμενα παιχνίδια της προετοιμασίας απέναντι στη Βέστερλο, την ΑΕΚ Λάρνακας και την Τβέντε, μπαίνοντας σταδιακά στο αγωνιστικό πλάνο του Αλέσιο Λίσι.