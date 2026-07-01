Ο νέος ΠΑΟΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο τεστ επί ολλανδικού εδάφους, επικρατώντας 4-1 της Μπέβερεν, με τον Χρήστο Ζαφείρη να πρωταγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο και τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ξεχωρίζει στο πρώτο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής άφησε εξαιρετικές πρώτες εντυπώσεις. Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσι στον ασπρόμαυρο πάγκο, ο Δικέφαλος επικράτησε με 4-1 της Μπέβερεν, παρουσιάζοντας από το πρώτο κιόλας φιλικό αρκετά από τα στοιχεία που ο Ιταλός τεχνικός δουλεύει καθημερινά στις προπονήσεις στο Ζάλτμπομελ.

Το τελικό σκορ περνά σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που κράτησε ο Λίσι ήταν η εικόνα μιας ομάδας που προσπάθησε να εφαρμόσει στο γήπεδο όσα διδάσκεται τις τελευταίες ημέρες. Πίεση ψηλά, συνεχής κίνηση χωρίς την μπάλα, γρήγορες μεταβάσεις, ενεργή συμμετοχή όλων στην άμυνα και διαφορετική προσέγγιση στις στατικές φάσεις συνέθεσαν το πρώτο δείγμα του νέου ΠΑΟΚ.

Ο Ιταλός δεν σταμάτησε λεπτό να καθοδηγεί τους ποδοσφαιριστές του. Στα δύο cooling breaks είχε στα χέρια του tablet, έδειχνε φάσεις στους παίκτες και έδινε οδηγίες σε αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά, προσπαθώντας να διορθώσει άμεσα όσα έβλεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η διάταξη παρέμεινε 4-2-3-1 όταν ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, ενώ χωρίς την μπάλα μετατρεπόταν σε 4-4-2, με τους μεσοεπιθετικούς να χαμηλώνουν αρκετά και να συμμετέχουν ενεργά στο αμυντικό κομμάτι. Στις στατικές φάσεις ξεχώρισε ακόμη μία αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι «ασπρόμαυροι» αμύνθηκαν κυρίως με προσωπικά μαρκαρίσματα και όχι με άμυνα ζώνης.

Ο Ντέλιας υπέγραψε το πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο 45λεπτο ανήκε σχεδόν ολοκληρωτικά στον ΠΑΟΚ. Για περίπου μισή ώρα οι Βέλγοι δεν κατάφεραν ούτε να πλησιάσουν ουσιαστικά την περιοχή του Τσιφτσή, με τον Δικέφαλο να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και να δημιουργεί συνεχώς προϋποθέσεις για γκολ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ανέλαβε όλες τις στατικές μπάλες και αποτέλεσε τον δημιουργό σχεδόν κάθε επικίνδυνης επιθετικής προσπάθειας.

Από δική του εκτέλεση κόρνερ προήλθε και το πρώτο γκολ. Ο Μπαταούλας πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Μύθου από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο πρώτο φιλικό της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και έχασε σημαντικές ευκαιρίες με τους Μπαταούλα, Καμαρά και Μύθου, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα ο Μπέρδος σημάδεψε το δοκάρι. Η μοναδική περίοδος κατά την οποία η Μπέβερεν κατάφερε να ισορροπήσει ήταν μεταξύ 30ού και 40ού λεπτού, διάστημα στο οποίο ο Σαγιάλα εκμεταλλεύτηκε μία από τις λίγες καλές στιγμές των Βέλγων και ισοφάρισε σε 1-1.

Η παράσταση του Ζαφείρη

Αν το πρώτο μέρος είχε την υπογραφή του Κωνσταντέλια, το δεύτερο ανήκε ολοκληρωτικά στον Χρήστο Ζαφείρη.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος αποτέλεσε την απόλυτη έκφραση όσων ζητά ο Λίσι από την ομάδα του στο κομμάτι της πίεσης. Στην πρώτη περίπτωση πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα δύο φορές στην ίδια φάση και σκόραρε σε κενή εστία για το 2-1.

Λίγα λεπτά αργότερα έκανε ξανά το ίδιο. Η πίεσή του προκάλεσε νέο λάθος των Βέλγων, ο ΠΑΟΚ έκλεψε την κατοχή και έφτασε στο τρίτο γκολ, με τον Ζαφείρη να συμμετέχει καθοριστικά στη φάση. Ο ίδιος άγγιξε και το χατ τρικ, όταν δυνατό σουτ πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Η εξαιρετική του εμφάνιση ολοκληρώθηκε στο φινάλε. Με κάθετη πάσα έβγαλε μόνο του τον Πέλκα απέναντι στον τερματοφύλακα και ο διεθνής μεσοεπιθετικός διαμόρφωσε με ψύχραιμο πλασέ το τελικό 4-1.

Οι απουσίες και η συνέχεια

Ο Λίσι άφησε εκτός αρκετούς ποδοσφαιριστές για διαφορετικούς λόγους. Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Παβλένκα, Χατσίδης και Γερεμέγεφ δεν αγωνίστηκαν, με το τεχνικό επιτελείο να επιλέγει να μην επιβαρύνει όσους δεν βρίσκονται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Τσιφτσή, Τέιλορ, Κοσίδη, Μπαταούλα, Κένι, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπάλντε, Κωνσταντέλια, Μπέρδο και Μύθου, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Γκουγκεσασβίλι, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Κωττάς, Λύρατζης, Σαρρής, Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Ντούνγκα και Τσάλοφ. Ο Ρώσος επιθετικός αποχώρησε στο 81ο λεπτό αισθανόμενος ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε προληπτικά από τον Μπάλντε.

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