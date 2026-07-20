Ο Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι προπονητές των δυο Ομίλων της περσινής Super League 2.

Όπως κάθε χρονιά, η Super League 2 ανακοίνωσε τους κορυφαίους της περασμένης σεζόν στα πρωταθλήματα του Βορρά και του Νότου, οι οποίοι θα βραβευτούν στην κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, στις 28 Αυγούστου.

Αναφορικά με τους καλύτερους προπονητές στου δυο Ομίλους η διάκριση θα πάει στον Γιώργο Αντωνόπουλο και στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν σε Αστέρα Β' AKTOR και Ελλάς Σύρου, αντιστοίχως. Οι Αρκάδες μπήκαν στα Play Off του Βορρά, ενώ οι Νησιώτες εξασφάλισαν εύκολα την παραμονή τους στο Νότο.

Θυμίζουμε πως αμφότεροι οι δυο νεαροί τεχνικοί θα είναι στη Super League, καθώς ο Χριστοφιλέας ανέλαβε την Καλαμάτα και ο Αντωνόπουλος συνεχίζει στην πρώτη ομάδα του Αστέρα AKTOR. Το αξιοσημείωτο με τον Πυργιώτη κόουτς είναι πως την περασμένη σεζόν εκτός από την εξαιρετική χρονιά που έκανε με τη Β' ομάδα έφερε εις πέρας τη δύσκολη αποστολή να εξασφαλίσει την παραμονή των Κιτρινομπλέ στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για 20η διαδοχική σεζόν και μάλιστα ενώ η ομάδα είχε βρεθεί ουραγός και στο -6 από την παραμονή.

Από εκεί και πέρα οι MVP προήλθαν από τους δυο πρωταθλητές και είναι ο Γιώργος Μάναλης του Ηρακλή και ο Μέντες Μορέιρα της Καλαμάτας.

Οι κορυφαίοι της σεζόν 2025-26 στη Super League 2

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

MVP ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΕ Π.Ο.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΕ ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR B’

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

MVP ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΝDES MOREIRA AHMAD – ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΚΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

ΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (10)

ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (10)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ/Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Α’ & Β’ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

Οι απονομές των βραβείων θα γίνουν στην κλήρωση του πρωταθλήματος 2026-2027.