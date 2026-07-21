Ηρακλής: Ενδιαφέρεται για Μπελότι σύμφωνα με τον Σκίρα

Ηρακλής: Ενδιαφέρεται για Μπελότι σύμφωνα με τον Σκίρα

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Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα ο Ηρακλής έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Αντρέα Μπελότι, ο οποίος προσφάτως έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρι.

Ο Ηρακλής συνεχίζει δυναμικά τον σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν και έχει δείξει από νωρίς πως θέλει να εδραιώσει τη θέση του στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανάρτηση του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, οι άνθρωποι του Γηραιού έχουν ρωτήσει σχετικά με την περίπτωση του Ιταλού επιθετικού, Αντρέα Μπελότι. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο νεός προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον 32χρόνο διεθνή από τότε που συνυπήρξαν μαζί στη Τορίνο.

Ο Μπελότι ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Αλμπινολέφε, προτού μετακομίσει στην Παλέρμο και από εκεί στην Τορίνο όπου εκτοξεύθηκε, πετυχαίνοντας 113 γκολ σε 251 επίσημες συμμετοχές, ενώ ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα από Ρόμα, Φιορεντίνα, Κόμο και Μπενφίκα, όπου ήταν συμπαίκτης με τον Βαγγέλη Παυλίδη.

 

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην Κάλιαρι, με την οποία κατέγραψε οχτώ συμμετοχές και 2 γκολ. Έχει υπάρξει επίσης μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, με την οποία και κατέκτησε το Euro του 2020.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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