Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα ο Ηρακλής έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Αντρέα Μπελότι, ο οποίος προσφάτως έμεινε ελεύθερος από την Κάλιαρι.

Ο Ηρακλής συνεχίζει δυναμικά τον σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν και έχει δείξει από νωρίς πως θέλει να εδραιώσει τη θέση του στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανάρτηση του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, οι άνθρωποι του Γηραιού έχουν ρωτήσει σχετικά με την περίπτωση του Ιταλού επιθετικού, Αντρέα Μπελότι. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο νεός προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον 32χρόνο διεθνή από τότε που συνυπήρξαν μαζί στη Τορίνο.

#Iraklis have asked info for the striker Andrea #Belotti as a free agent. Coach Walter #Mazzarri loves him since they were at Torino together. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026

Ο Μπελότι ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Αλμπινολέφε, προτού μετακομίσει στην Παλέρμο και από εκεί στην Τορίνο όπου εκτοξεύθηκε, πετυχαίνοντας 113 γκολ σε 251 επίσημες συμμετοχές, ενώ ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα από Ρόμα, Φιορεντίνα, Κόμο και Μπενφίκα, όπου ήταν συμπαίκτης με τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην Κάλιαρι, με την οποία κατέγραψε οχτώ συμμετοχές και 2 γκολ. Έχει υπάρξει επίσης μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, με την οποία και κατέκτησε το Euro του 2020.