Ο Παναιτωλικός έκανε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν. Οι 22+3 παίκτες που ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα.

Μετά από ένα διήμερα κατά το οποίο οι παίκτες του Παναιτωλικού πέρασαν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις έγινε το πρωί της Τετάρτης (1/7) και η πρώτη προπόνηση στο Emileon ενόψει της νέας σεζόν.

Υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου προπονήθηκαν 22 ποδοσφαιριστές, συν ακόμα τρία παιδιά από την ακαδημία. Από την πλευρά τους οι Γαλιάτσος και Εσκεντζής ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα επανένταξης μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστησαν την περασμένη σεζόν.

Σύντομα θα πιάσει δουλειά στις προπονήσεις ο Ελάιας Όλσον, ο οποίος θα είναι την Πέμπτη (2/7) στο Αγρίνιο για τα τυπικά και παράλληλα υπάρχει κινητικότητα για περαιτέρω ενίσχυση.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η πρώτη προπόνηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Emileon. Oι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν είναι:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Κουτσερένκο, Ξενόπουλος, Παπαζώης, Παρδαλός

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Αποστολόπουλος, Γαλιάτσος, Γκράναθ, Εσκετζής, Κόγιτς, Μανρίκε, Μαυρίας, Στάγιτς

ΜΕΣΟΙ: Γκοτζάι, Εστεμπάν, Μπρέγκου, Νικολάου, Ράδος, Σατσιάς

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Άλεξιτς, Λομπάτο, Οπόκου, Σμυρλής

Οι Γαλιάτσος και Εσκεντζής ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα επανένταξης μετά τους τραυματισμούς που είχαν (ρήξη χιαστού) την προηγούμενη σεζόν. Οι Μάνος – Χότζα θα παραχωρηθούν με δανεισμό το επόμενο διάστημα.

Στην προετοιμασία παίρνουν μέρος οι ποδοσφαιριστές της Κ19, Νίκος Αδαμόπουλος (αμυντικός, 2007), Άρης Αλμπάνης (επιθετικός, 2007), Νώντας Γερνάς (μέσος, 2008)».