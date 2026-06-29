Παναιτωλικός: Ξεκίνησε τα εργομετρικά στο Emileon

Παναιτωλικός: Ξεκίνησε τα εργομετρικά στο Emileon

Βασίλης Μπαλατσός
Παναιτωλικός: Ξεκίνησε τα εργομετρικά στο Emileon

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Οι παίκτες του Παναιτωλικού επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να περάσουν τα εργομετρικά και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν έχει ξεκινήσει, με τον Παναιτωλικό να αρχίζει με τη σειρά του την προετοιμασία του.

Οι παίκτες του Τιτόρμου προσήλθαν σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να υποβληθούν στις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις, με τον Γιάννη Αναστασίου να είναι «παρών» στη διαδικασία.

Την ερχόμενη Τετάρτη (1/7) οι ποδοσφαιριστές θα ξεκινήσουν και τις προπονήσεις τους, ενώ ο σύλλογος έχει κλείσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας του πέντε φιλικά ματς μέχρι στιγμής.

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@Photo credits: Panaitolikos/Facebook
     

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