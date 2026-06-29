Παναιτωλικός: Ξεκίνησε τα εργομετρικά στο Emileon
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν έχει ξεκινήσει, με τον Παναιτωλικό να αρχίζει με τη σειρά του την προετοιμασία του.
Οι παίκτες του Τιτόρμου προσήλθαν σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να υποβληθούν στις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις, με τον Γιάννη Αναστασίου να είναι «παρών» στη διαδικασία.
Την ερχόμενη Τετάρτη (1/7) οι ποδοσφαιριστές θα ξεκινήσουν και τις προπονήσεις τους, ενώ ο σύλλογος έχει κλείσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας του πέντε φιλικά ματς μέχρι στιγμής.
Οι φωτογραφίες της ΠΑΕ από τη σημερινή συγκέντρωση των παικτών
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