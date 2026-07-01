ΠΑΟΚ - Μπέβερεν: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους. Ο Αλέσιο Λίσι στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Δικεφάλου, έστω και σε φιλικό ματς με αντίπαλο τη Μπέβερεν, παρατάσσει μία νεανική ενδεκάδα.
Ο ΠΑΟΚ κόντρα στους Βέλγους θα έχει επτά παιδιά από την Ακαδημία και ισάριθμους Έλληνες. Από τα τμήματα υποδομής είναι ο έμπειρος πλέον Κωνσταντέλιας, ο Μύθου θα παίξει στην κορυφή, ενώ στην άμυνα θα είναι οι Μπαταούλας, Κοσίδης. Στα χαφ θα παίξει ο Τσοπούρογλου και πιο μπροστά ο Μπαλντέ. Στα άκρα της επίθεσης θα είναι και ο Μπέρδος. Αυτά είναι τα επτά παιδιά της Ακαδημίας.
Έξι ελληνόπουλα και ο Μπαλντέ, ενώ ο 7ος Έλληνας στην ενδεκάδα είναι ο τερματοφύλακας Τσιφτσής. Στο δεξί άκρο θα παίξει ο Κένι, αριστερό μπακ θα είναι ο Τέιλορκαι στα χαφ θα αγωνιστεί και ο Μαντί Καμαρά.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την φιλική αναμέτρηση κόντρα στην SK Beveren στo Ζαλτμπόμελ. #PAOKBEV #Preseason #FriendlyGame #NewEra pic.twitter.com/hd4jnWDz3k— PAOK FC (@PAOK_FC) July 1, 2026
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