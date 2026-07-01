Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με επτά Έλληνες κόντρα στη Μπέβερεν.

Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους. Ο Αλέσιο Λίσι στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Δικεφάλου, έστω και σε φιλικό ματς με αντίπαλο τη Μπέβερεν, παρατάσσει μία νεανική ενδεκάδα.

Ο ΠΑΟΚ κόντρα στους Βέλγους θα έχει επτά παιδιά από την Ακαδημία και ισάριθμους Έλληνες. Από τα τμήματα υποδομής είναι ο έμπειρος πλέον Κωνσταντέλιας, ο Μύθου θα παίξει στην κορυφή, ενώ στην άμυνα θα είναι οι Μπαταούλας, Κοσίδης. Στα χαφ θα παίξει ο Τσοπούρογλου και πιο μπροστά ο Μπαλντέ. Στα άκρα της επίθεσης θα είναι και ο Μπέρδος. Αυτά είναι τα επτά παιδιά της Ακαδημίας.

Έξι ελληνόπουλα και ο Μπαλντέ, ενώ ο 7ος Έλληνας στην ενδεκάδα είναι ο τερματοφύλακας Τσιφτσής. Στο δεξί άκρο θα παίξει ο Κένι, αριστερό μπακ θα είναι ο Τέιλορκαι στα χαφ θα αγωνιστεί και ο Μαντί Καμαρά.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ