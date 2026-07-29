Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, με τον Αλέσιο Λίσι να καταστρώνει τα τελευταία του πλάνα και τον Νίκο Σαββίδη να δίνει το «παρών» στην προπόνηση.

Στην τελική ευθεία για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) να ολοκληρώνει την προετοιμασία του στο γήπεδο της Τούμπας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 3-2 από το πρώτο παιχνίδι και να σφραγίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, με τον Αλέσιο Λίσι να ετοιμάζεται για το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στον πάγκο του Δικεφάλου.

«Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα της Τούμπας», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Άλι.

Το «παρών» στην τελευταία προπόνηση έδωσε και ο Νίκος Σαββίδης, ο οποίος βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια λίγο πριν από την έναρξη του προγράμματος. Ο γιος του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ συνομίλησε με τα δύο στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως και με τον Άγγελο Αναστασιάδη που βρέθηκε στην Τούμπα, ενώ στη συνέχεια χαιρέτησε έναν-έναν τους ποδοσφαιριστές πριν ξεκινήσει η προπόνηση.

Τα πλάνα του Λίσι

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λίσι φαίνεται να έχει δύο βασικά διλήμματα για το αρχικό σχήμα. Το πρώτο αφορά τη θέση δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, με τον Αρίτζ Ελουστούντο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, χωρίς να αποκλείεται η διατήρηση του Παντελή Χατζηδιάκου στην ενδεκάδα.

Το δεύτερο αφορά την κορυφή της επίθεσης, όπου ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ δείχνει να έχει προβάδισμα έναντι του Ανέστη Μύθου, ενώ όλα δείχνουν πως ο Ράχμαν Μπάμπα θα επιστρέψει στο βασικό σχήμα, έχοντας πλέον αρκετές περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστούντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Γερεμέγεφ.