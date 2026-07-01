Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ότι έλαβε την έγκριση της ΓΓΑ για τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης στο νέο προπονητικό κέντρο της Θέρμης

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει τις εξαγγελίες του Ανδρέα Παπαμιμίκου στις 28 Απριλίου, όταν είχε παρουσιάσει αναλυτικά τον οδικό χάρτη μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την έναρξη των εργασιών.

Όπως επισημαίνεται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πρόκειται για μια κρίσιμη εξέλιξη, καθώς η συγκεκριμένη έγκριση αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει αποδεκτός από την Πολεοδομία ο φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, η ΓΓΑ έκρινε ότι ο φάκελος που κατατέθηκε είναι συμβατός με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και πληροί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί επιτυχώς ένα από τα βασικά στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Το αμέσως επόμενο βήμα αφορά την κατάθεση του φακέλου στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο θα εξετάσει και θα εγκρίνει την αρχιτεκτονική μελέτη και την ογκοπλασία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με την ΠΑΕ, θα κινηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου θα απομένει η υποβολή των συμπληρωματικών μελετών, ώστε να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εξακολουθούν να κινούνται βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχαν παρουσιάσει, εκτιμώντας ότι η οικοδομική άδεια θα έχει εκδοθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου, προκειμένου αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου προπονητικού κέντρου στη Θέρμη.