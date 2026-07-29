Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης συμφώνησε με τη Ρόμα και το μόνο που απομένει είναι να τα βρει ο σύλλογος της «αιώνιας πόλης» με τη Βόλφσμπουργκ.

Γίνεται «Ρωμαίος» ο Κουλιεράκης; Ο Νικολό Σκίρα αναφέρει πως η Ρόμα έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα διεθνή αμυντικό και το μόνο που απομένει είναι το τελικό deal μεταξύ του ιταλικού συλλόγου και της Βόλφσμπουργκ.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει μιλήσει για συμβόλαιο έως το 2031 με την ομάδα της «αιώνιας πόλης». Οι Γερμανοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους Ιταλούς για το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.

Ο 22χρονος στόπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με τον σύλλογο της Bundesliga αλλά ο υποβιβασμός της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο. Ο ελπιδοφόρος παίκτης προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων, μεταξύ των οποίων και της Μπενφίκα αλλά όπως όλα δείχνουν οι Τζιαλορόσι αναδείχθηκαν «νικητές» της... κούρσας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Κουλιεράκης είχε μεστή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα με τέσσερα γκολ και γεμάτα ενενηντάλεπτα σε 33 εμφανίσεις συνολικά.