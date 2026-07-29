Κουλιεράκης: Ο ΠΑΟΚ περιμένει χρήματα από τη μεταγραφή στη Ρόμα
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Ρώμης και ο ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή.
Ο 22χρονος (28/11/03) διεθνής στόπερ (22 συμμετοχές), παραχωρήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τον Δικέφαλο στη Βόλφσμπουργκ με ένα ποσό, που μαζί με τα μπόνους άγγιξε τα 13 εκατ. ευρώ.
Ο ΠΑΟΚ, όπως ήταν λογικό φρόντισε να κρατήσει και 20% ποσοστό μεταπώλησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν 20% επί της διαφοράς. Οπότε τα χρήματα δεν είναι εντυπωσιακά πολλά. Οι Ιταλοί γράφουν ότι ο Κουλιεράκης, ο οποίος μέτρησε 66 ματς, 4 γκολ και 3 ασίστ σε δύο χρόνια στη Bundesliga με τη Βόλφσμπουργκ θα κλείσει στους Ρωμαίους με 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι Γερμανοί αρχικά ζητούσαν 18 εκατ. ευρώ.
Γίνεται αντιληπτό, ότι αν η Ρόμα δώσει 15 εκατ. ευρώ, ο ΠΑΟΚ θα ελπίζει, εφόσον η μεταγραφή χωρίς τα μπόνους πήγε 11,75 εκατ. ευρώ, σε ένα ποσό περίπου 650.000 ευρώ. Διαφορετικά, φυσικά τα περίμεναν οι Θεσσαλονικείς, αλλά ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ έκανε τρομερή ζημιά κι έτσι δεν μπορεί ο διεθνής αριστεροπόδαρος στόπερ να πουληθεί με πάρα πολλά χρήματα.
Ένα ποσό άνω των 20 εκατ. ευρώ θα ήταν απολύτως εφικτό, αν η Βόλφσμπουργκ είχε μία σταθερή σεζόν στην κατηγορία. Τότε, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ελπίζει σε ποσό κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, που είναι ένα συμβόλαιο πολύ καλού ποδοσφαιριστή. Τώρα, το κέρδος μειώθηκε σημαντικά.
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