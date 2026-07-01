Οι Ισπανοί επιμένουν: Ο ΠΑΟΚ κρατά ζεστή την υπόθεση Σανταμαρία

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία παραμένει στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, με ισπανικά δημοσιεύματα να επιμένουν ότι ο Δικέφαλος εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Η περίπτωση του Μπαπτίστ Σανταμαρία εξακολουθεί να απασχολεί τον ΠΑΟΚ, καθώς ο έμπειρος Γάλλος χαφ βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζονται για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο Δικέφαλος τη δεδομένη στιγμή έχει μόλις δυο χαφ πρώτης γραμμής, τους Ζαφείρη και Καμαρά, στο ρόστερ υπάρχουν ο Θυμιάνης μαζί με τον νεαρό Σαρρή, την ίδια ώρα που ο Μεϊτέ παραμένει εκτός προπονήσεων, λόγω του γνωστού προβλήματος στο ισχίο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Ισπανία, ο 31χρονος μέσος δεν υπολογίζεται από τον Κάρλος Κορμπεράν ενόψει της νέας σεζόν και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις αποχωρήσεις της Βαλένθια μέσα στο καλοκαίρι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξετάσει διαφορετικές φόρμουλες για την απόκτησή του. Στο τραπέζι έχει πέσει ακόμη και το ενδεχόμενο δανεισμού, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και η ισπανική ομάδα αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για την παραχώρησή του.

Από την πλευρά της, η Βαλένθια εμφανίζεται θετική στο να τον παραχωρήσει, ωστόσο αξιώνει ένα ποσό κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ, επιδιώκοντας να ανακτήσει μέρος των χρημάτων που επένδυσε για την απόκτησή του πριν από έναν χρόνο.

Στον ΠΑΟΚ εξακολουθούν να αξιολογούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη θέση του αμυντικού μέσου, με τον Σανταμαρία να αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες και ποιοτικές λύσεις που βρίσκονται στη λίστα των ανθρώπων του Δικεφάλου.