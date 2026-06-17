Η Κογιότς Τλαξτσάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Τζόρνταν Σίλβα στον Αστέρα AKTOR!

Η πρώτη επίσημη μεταγραφή του Αστέρα AKTOR είναι γεγονός και ανακοίνωθηκε μέσω... Μεξικού! Η Κογιότς Τλαξτσάλα με ενημέρωση της αποχαιρέτησε τον πρώην κεντρικό αμυντικό του ΟΦΗ Τζόρνταν Σίλβα και έκανε γνωστό πως θα γίνει κάτοικος Τρίπολης.

Πρόκειται για τον Μεξικανό στόπερ, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήρθε στα μέρη μας για λογαριασμό του Ομίλου και έκανε τη διαφορά στα μετόπισθεν στην πορεία της ομάδας του Μίλαν Ράσταβατς μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Μάλιστα ο 31χρονος σέντερ μπακ είχε σκοράρει και το γκολ πρόκρισης στο «Γεντί Κουλέ» στον ημιτελικό των Κρητικών κόντρα στους Αρκάδες.

Προφανώς ο «συνδετικός κρίκος» της μεταγραφής είναι ο νέος Διευθυντής Ποδοσφαίρου των Κιτρινομπλέ, Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος τον είχε φέρει το καλοκαίρι του 2024 στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ και τώρα τον φέρνει ξανά στη Stoiximan Super League, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR.

Στη μοναδική του σεζόν με τον ΟΦΗ πήρε... σπίτι του τη φανέλα του βασικού, έχοντας 28 εμφανίσεις, με 1 γκολ. Ο Σίλβα ήταν από τους κορυφαίους του Ομίλου τη σεζόν 2024-25 και παρά την προσπάθεια και την υπομονή των Κρητικών για να ανανεώσει εν τέλει επικαλούμενους οικογενειακούς λόγους ανακοίνωσε την απόφαση του να επαναπατριστεί, όμως μετά από ένα χρόνο φαίνεται πως το προσωπικό του ζήτημα ξεπεράστηκε και μπορεί να αφήσει εκ νέου τη χώρα του και μάλιστα να περάσει ξανά τον Ατλαντικό.

Ο ύψους 1.84 κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε στο ενδιάμεσο στην Κογιότς Τλαξτσάλα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του μεξικανικού ποδοσφαίρου, με την οποία μέτρησε 23 εμφανίσεις και 1 γκολ, όντας αρχηγός της ομάδας του.

Όπως αναφέραμε, ο Σίλβα αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Αστέρα AKTOR, o οποίος όλο αυτό το διάστημα μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάββα Τσαμπούρη και την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Αντωνόπουλο «τρέχει» με μεθοδικότητα τον αγωνιστικό του σχεδιασμό και οι επόμενες κινήσεις δεν θα αργήσουν...

Η ανακοίνωση της Κογιότς Τλαξτσάλα για τη μεταγραφή του Τζόρνταν Σίλβα στον Αστέρα AKTOR

«Προς τους φιλάθλους μας και τα μέσα ενημέρωσης:

Σας ενημερώνουμε ότι ο αμυντικός και αρχηγός μας, Τζόρνταν Σίλβα, θα συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα στο εξωτερικό, στην ομάδα Αστέρας Τρίπολης της Ελλάδας.

Στους Κογιότς μας γεμίζει με υπερηφάνεια να βλέπουμε πώς οι ποδοσφαιριστές μας πετυχαίνουν νέους στόχους και εκπληρώνουν σημαντικά όνειρα στην πορεία τους. Σε κάθε στιγμή του προσφέραμε την απαραίτητη υποστήριξη, δουλεύοντας χέρι-χέρι ως σύλλογος και παίκτης, ώστε αυτή η νέα ευκαιρία στην καριέρα του να γίνει πραγματικότητα.

Ο Τζόρνταν αφήνει ένα μεγάλο αποτύπωμα στον σύλλογό μας, όχι μόνο για την προσφορά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και γιατί εκπροσώπησε με υπερηφάνεια το περιβραχιόνιο του αρχηγού και τις αξίες της ομάδας μας.

Αυτή η μεταγραφή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να αποτελούμε μια πλατφόρμα για ταλέντα, έναν χώρο όπου οι ποδοσφαιριστές μπορούν να εξελιχθούν, να αγωνιστούν και να ανοίξουν νέους δρόμους εντός και εκτός Μεξικού.

Του ευχόμαστε τη μεγαλύτερη επιτυχία στον Τζόρνταν σε αυτό το νέο στάδιο. Γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσει να τα δίνει όλα στο γήπεδο και να κρατά ψηλά το όνομα των Κογιότς .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΣΙΛΒΑ».