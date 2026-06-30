Στον Αστέρα Aktor θα συνεχίσει την καριέρα του ο 20χρονος αριστερός μπακ Χρύσανθος Γκέζος.

Ο Χρύσανθος Γκέζος πήρε «προαγωγή», αφού αφήνει την Ελλάς Σύρου και τη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για να πάει στον Αστέρα AKTOR, που ήρθε σε συμφωνία με τoν νεαρό αμυντικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους νησιώτες.

Ο 20χρονος Έλληνας αριστερός μπακ πραγματοποίησε πέρυσι μία αρκετά γεμάτη σεζόν με 26 συμμετοχές κατά τις οποίες έπαιξε συνολικά περισσότερα από 1.500 λεπτά σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ.

Εκείνος έμεινε ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Ελλάς Σύρου και οι Αρκάδες κινήθηκαν γρήγορα προλαβαίνοντας τον ανταγωνισμό για να τον κάνουν δικό τους.

Αξιοσημείωτο πως πρόκειται για παίκτη σε ηλικία που είναι εντός του κανονισμού για τους αγώνες του Κυπέλλου, με τους Αρκάδες να έχουν αρκετές επιλογές όπως ο Αλμύρας και ο Λάσκαρης.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου έχει κλείσει ακόμη τέσσερις ποδοσφαιριστές, τους Τζόρνταν Σίλβα, Γιάννη Κώτσιρα, Γιάννη Μπουζούκη και Άλεξ Μέντεθ, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες κινήσεις.