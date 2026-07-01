Ο Δημήτρης Γκούμας ανήκει από σήμερα στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού, αφού προστέθηκε στο πλευρό του Στέφανου Κοτσόλη.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ενισχύει το οργανόγραμμά του μετά τις αρκετές αλλαγές που έγιναν ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. Η νέα προσθήκη είναι ο Δημήτρης Γκούμας, ένας άνθρωπος με μεγάλες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Εκείνος έρχεται για να σταθεί στο πλευρό του τεχνικού διευθυντή, Στέφανου Κοτσόλη ως άμεσος συνεργάτης του, έχοντας ως τελευταίο επαγγελματικό σταθμό την Ρίο Άβε, στην οποία εργαζόταν ως βοηθός του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

Να σημειωθεί πως εκείνος έχει εργαστεί ξανά στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό ως επικεφαλής αναλυτής για μία τριετία (2013-2016) ενώ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τις ακαδημίες του «τριφυλλιού».

Τα βασικά στοιχεία του πλούσιου βιογραφικού του Δημήτρη Γκούμα

Ο Δημήτρης Γκούμας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από μία δεκαετία πορείας σε κορυφαία ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα και οργανισμούς του διεθνούς ποδοσφαίρου, φέρνοντας μαζί του πολύτιμη εμπειρία, σύγχρονη τεχνογνωσία και διεθνείς παραστάσεις.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια εργάστηκε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε σε ρόλους που αφορούν την προπονητική, την ανάλυση ποδοσφαίρου, την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών και την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του αποτέλεσε μέλος του Aspire Academy, ενός από τους κορυφαίους οργανισμούς ανάπτυξης ταλέντων και ποδοσφαιρικής καινοτομίας παγκοσμίως, ενώ συμμετείχε στο τεχνικό επιτελείο της Ολυμπιακής Ομάδας του Κατάρ. Παράλληλα, συνεργάστηκε με συλλόγους του εξωτερικού όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ρίο Άβε, ενώ σημαντικό σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Άγιαξ, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Για τέσσερα χρόνια υπήρξε επίσης μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών.

Οι αρμοδιότητες που θα έχει

Κάτοχος διπλώματος UEFA A, είναι απόφοιτος του Cardiff Metropolitan University στον τομέα του Sport and Physical Education με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο και την ανάλυση απόδοσης, ενώ συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Performance Analysis.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Δημήτρης Γκούμας θα συμβάλλει στον συντονισμό της διαδικασίας scouting,στην υποστήριξη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού και στη συνολική καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, σε στενή συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή και το προπονητικό επιτελείο.

Η ένταξη του Δημήτρη Γκούμα στον οργανισμό εντάσσεται στη στρατηγική του Παναθηναϊκού για τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος με ανθρώπους που διαθέτουν διεθνείς παραστάσεις, σύγχρονη ποδοσφαιρική αντίληψη και εμπειρία από απαιτητικά περιβάλλοντα υψηλού επιπέδου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ποδοσφαιρικής λειτουργίας του συλλόγου και την υποστήριξη του συνολικού αγωνιστικού του σχεδιασμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Γκούμα, ο οποίος εντάσσεται στο ποδοσφαιρικό τμήμα ως άμεσος συνεργάτης του τεχνικού διευθυντή της ομάδας Στέφανου Κοτσόλη.

Ο Δημήτρης Γκούμας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από μία δεκαετία. Άρχισε την επαγγελματική του διαδρομή από την Ακαδημία του Τριφυλλιού και στη συνέχεια εργάστηκε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε σε ρόλους που αφορούν την προπονητική, την ανάλυση ποδοσφαίρου, την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών και την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του αποτέλεσε μέλος του Aspire Academy, ενώ συμμετείχε στο τεχνικό επιτελείο της Ολυμπιακής Ομάδας του Κατάρ. Παράλληλα, συνεργάστηκε με συλλόγους του εξωτερικού όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ρίο Άβε, ενώ σημαντικό σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Άγιαξ. Επίσης, για τέσσερα χρόνια υπήρξε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών.

Κατέχει δίπλωμα UEFA A, είναι απόφοιτος του Cardiff Metropolitan University στον τομέα του Sport and Physical Education με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο και την ανάλυση απόδοσης, ενώ έχει και μεταπτυχιακό στο Performance Analysis.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Δημήτρη Γκούμα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».