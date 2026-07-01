Σχεδόν έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωσή του, αποκαλύφθηκαν νέες απεικονίσεις για το πως θα είναι το γήπεδο του Βοτανικού.

Η ανυπομονησία των φίλων του Παναθηναϊκού για το νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό δε σταματά, καθώς το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία, με σχεδόν έναν χρόνο να απομένει για να ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, αποκαλύφθηκαν νέες, ρεαλιστικές απεικονίσεις για το πως θα είναι εξωτερικά και εσωτερικά το νέο «σπίτι» των πράσινων.

Οι εικόνες δόθηκαν στο «φως» την Τρίτη (30/6), κατά τη διάρκεια ενός webinar στο οποίο φιλοξενήθηκε η εταιρία που έχει αναλάβει την κατασκευή του γηπέδου.