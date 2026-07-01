Παναθηναϊκός: Νέες ρεαλιστικές απεικονίσεις για το γήπεδο στο Βοτανικό
Η ανυπομονησία των φίλων του Παναθηναϊκού για το νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό δε σταματά, καθώς το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία, με σχεδόν έναν χρόνο να απομένει για να ολοκληρωθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, αποκαλύφθηκαν νέες, ρεαλιστικές απεικονίσεις για το πως θα είναι εξωτερικά και εσωτερικά το νέο «σπίτι» των πράσινων.
Οι εικόνες δόθηκαν στο «φως» την Τρίτη (30/6), κατά τη διάρκεια ενός webinar στο οποίο φιλοξενήθηκε η εταιρία που έχει αναλάβει την κατασκευή του γηπέδου.
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