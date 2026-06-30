Ο Παναγιώτης Τζίμας θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, με μεταγραφή, ενώ όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta στην έξοδο είναι και ο Τσε Νούνελι.

Η Κηφισιά έχει μπει δυνατά στο «πάρε - δώσε» των μεταγραφών. Το κλαμπ της Αττικής έχει «κλείσει» από την ΑΕΛ Novibet τους Αποστολάκη - Αναγνωστόπουλο, όπως και τους νεαρούς Πολυκράτη, Καλοσκάμη και Σταμέλλο, ενώ εκτός από τις επόμενες κινήσεις θα συνεχιστούν και οι αποχωρήσεις στο πλαίσιο της «ανανέωσης» και αναβάθμισης του ρόστερ.

Ο Παναγιώτης Τζίμας επέστρεψε από τον δανεισμό του στον πρωταθλητή του Βορείου Ομίλου της Super League 2, Ηρακλή, και παρόλο που δεμσεύεται για ακόμα δυο χρόνια δεν θα συνεχίσει στα Βόρεια Προάστια. Όπως μετέδωσαν στην Κύπρο ο Έλληνας εξτρέμ θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού Λευκωσίας και σύμφωνα με τις πληροφορίες το deal είναι για μόνιμη μεταγραφή.

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, στην έξοδο είναι και ο Τσε Νούνελι. Η Κηφισιά αγόρασε τον Ολλανδοσουριναμέζο winger από τον Πανσερραϊκό τον περασμένο Γενάρη, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 26χρονος δεν θα παραμείνει στο ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο.

Σε συνδυασμό και με την ολοκλήρωση του δανεισμού του Μιγκέλ Ταβάρες από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά κινούνται για τουλάχιστον δύο εξτρέμ που θα αναβαθμίσουν επιθετικά την ομάδα, ενώ στο ρόστερ υπάρχουν τόσο ο Τζέρεμι Αντόνισε όσο και ο Ζέρσον Σόουζα.