Η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τις μεταγραφές των Αποστολάκη - Αναγνωστόπουλου, ενώ στην έξοδο είναι ο Ξενόπουλος, ο οποίος απασχολεί έντονα τον Παναιτωλικό.

Όπως είχαμε αναφέρει, η Κηφισιά ήταν σε συζητήσεις με δυο ποδοσφαιριστές που αποχωρούν από την ΑΕΛ Novibet, τον Κώστα Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Ξενόπουλο και πλέον μπορούν να θεωρούνται «κλεισμένοι». Οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν πλαίσιο συμφωνίας με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων και αναμένεται να αποτελέσουν τις δυο πρώτες μεταγραφές ενόψεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αποστολάκης είναι δεξί μπακ και προέρχεται από σεζόν με 16 εμφανίσεις, 1 γκολ και 1 ασίστ. Θυμίζουμε πως η Κηφισιά έχει αποχαιρετήσει ήδη τον Νταβίντ Σιμόν, ενώ ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Σεΐχ Ουμάρ Κονατέ και μένει να φανεί εάν θα συνεχίσει.

Από την πλευρά του, ο Αναγνωστόπουλος θα πλαισιώσει τον βασικό της περασμένης σεζόν Μόιζες Ραμίρεζ στα δοκάρια. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε 17 συμμετοχές, με 4 clean sheets. O Έλληνας τερματοφύλακας γνωρίζει άριστα τον οργανισμό, καθώς είχε αγωνιστεί στην Κηφισιά τόσο στην χρονιά της ιστορικής ανόδου από τη Super League 2, όσο και στην παρθενική σεζόν στα «σαλόνια».

Όπως είχαμε πει η περίπτωση του Αναγνωστόπουλου είναι «συνδεδεμένη» με αυτή του Βασίλη Ξενόπουλου, του οποίου εκπνέει το συμβόλαιο κι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ δεν θα ανανεωθεί. Μάλιστα κατά μια πηγή του Gazzetta η περίπτωση του εξετάζεται σοβαρά από τον Παναιτωλικό, όντας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει για τη θέση του «άσου».

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Ζίβκο Ζίβκοβιτς ολοκληρώνεται και συνεπώς στον Παναιτωλικό ψάχνονται για τερματοφύλακα που πλαισιώσει τον βασικό στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν Γεβγένι Κουτσερένκο στην κιτρινομπλέ εστία.

Ο Ξενόπουλος αναμένεται να αποχωρήσει από την Κηφισιά μετά από μια διετία. Στην πρώτη του ήταν ο βασικός του Σεμπάστιαν Λέτο στην κούρσα ανόδου με την Καλαμάτα και την περασμένη χρονιά μέτρησε 12 εμφανίσεις, ενώ έβαλε την υπογραφή του στην πρόκριση στο νοκ άουτ ματς Κυπέλλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς έκανε τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι.