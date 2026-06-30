Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Παναιτωλικός έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Σουηδού στόπερ, Ελάιας Όλσον.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινήσεις του Παναιτωλικού για την ενίσχυση του ρόστερ του Γιάννη Αναστασίου. Οι Αγρινιώτες έχουν ανακοινώσει ήδη τους Ξενόπουλο - Οπόκου και κινούνται σε διάφορα μεταγραφικά μέτωπα. Μια περίπτωση που απασχολεί σοβαρά είναι αυτή του Ελάιας Όλσον.

Πρόκειται για αριστεροπόδαρο Σουηδό στόπερ, ο οποίος πριν λίγες ώρες έμεινε ελεύθερος από τη Λέχια Γκντάνσκ. Οι Πολωνοί υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία και όπως ανφέρουν στην ανακοίνωση τους δεν μπορούνα να «αντέξουν» το βάρος του συμβολαίου του.

Ο Όλσον την περασμένη σεζόν είχε γεμάτη σεζόν στην Πολωνία με 23 εμφανίσεις, αγωνιζόμενος τόσο στη Λέχια όσο και στη Βισίτσα, στην οποία αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν ως δανεικός.

Η περίπτωση του είναι προχωρημένη αλλά όχι «τελειωμένη» και δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε τις οριστικές εξελίξεις. Θυμίζουμε πως ο Τίτορμος έχει στις τάξεις του ακόμα έναν Σουηδό στόπερ, τον Γκούσταβ Γκράναθ, ενώ με συμβόλαιο δεσμεύεται και ο Νίκολα Στάγιτς.

Από την άλλη εκπνέει το συμβόλαιο του Χρίστου Σιέλη, όπως και του Σεμπάστιαν Μλάντεν. Ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον του ΟΦΗ, όμως ακόμα δεν έχει πάρει την απόφαση του.