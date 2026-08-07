Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη «δυνατή» μεταγραφή του 28χρονου εξτρέμ, Μούσα Ντζενεπό.

Παίκτης του Παναιτωλικού είναι με κάθε επισημότητα ο Μούσα Ντζενεπό. Ο 28χρονος εξτρέμ ήρθε στην Ελλάδα την Τετάρτη (5/8), πέρασε με επιτυχία τα εργομετρικά τεστ και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στον Τίτορμο, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαιο, έως το 2028.

Ο Ντζενεπό είναι δεξιοπόδαρος αριστερός εξτρέμ, ύψους 1,77 μ., ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο πίσω από τον φορ όσο και στο δεξί φτερό.

Ο νέος παίκτης του Τίτορμου έχει αγωνιστεί στην Premier League με τη φανέλα της Σαουθάμπτον, ενώ είναι 35 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι, έχοντας σκοράρει τρεις φορές με το εθνόσημο.

Στον Παναιτωλικό θα αγωνίζεται με το Νο 12 και πλέον βρίσκεται στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου.

Φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια στα μεταγραφικά των Αγρινιωτών, καθώς το πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση δύο φορ, ενώ αναμένεται να υπάρξει έξτρα κίνηση στα χαφ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

Ο Μούσα Ντζενεπό (Moussa Djenepo) υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό διετούς διάρκειας. Γεννήθηκε στο Μάλι στις 15.06.1998 και άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Yeelen, απ’ την οποία το καλοκαίρι του 2017 μεταγράφηκε στη Standard Liège. Δύο χρόνια μετά αποκτήθηκε από τη Southampton και το 2023 επέστρεψε στην ομάδα του Βελγίου. Ακολούθησε ο δανεισμός του στην Antalyaspor, ενώ το καλοκαίρι του 2025 παραχωρήθηκε στην Esteghlal του Ιράν απ’ την οποία αποχώρησε πρόσφατα. Έχει περισσότερες από 220 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες, ενώ είναι διεθνής (35 συμμετοχές) με την Εθνική Μάλι.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!