Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Ξενόπουλου, την περίπτωση του οποίου διαβάσατε στο Gazzetta.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την πρώτη του μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Τίτορμος ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Ξενόπουλου, του οποίου την περίπτωση είχατε διαβάσει στο Gazzetta.

O Έλληνας τερματοφύλακας αποχώρησε ως ελεύθερος από την Κηφισιά έπειτα από μια επιτυχημένη διετία και μετακόμισε στο Αγρίνιο, ως αντικαταστάτης του Ζίβκοβιτς στο πλευρό του Κουτσερένκο.

Την περασμένη χρονιά μέτρησε 12 εμφανίσεις με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ έβαλε την υπογραφή του στην πρόκριση στο νοκ άουτ ματς Κυπέλλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς έκανε τρεις αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι.

Η συμφωνία των δυο πλερών έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο τερματοφύλακας Βασίλης Ξενόπουλος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό διετούς διάρκειας. Γεννήθηκε στις 20.05.1998 στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, στον οποίο το 2018 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Από το καλοκαίρι του 2024 αγωνίστηκε στην Κηφισιά».