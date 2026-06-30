Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη σημαντική παράμετρο των νέων υψηλών στόχων που πρέπει να διαθέτει η ΑΕΚ και την επόμενη σεζόν και για τον Μάρκο Νίκολιτς που μπορεί να διατηρήσει το φλογερό κίνητρο στους παίκτες του.

Την επόμενη εβδομάδα οι παίκτες της ΑΕΚ μετά από ένα μεγάλο διάστημα διακοπών που το κέρδισαν οι ίδιοι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα συγκεντρωθούν ξανά για να φύγουν για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Εκεί όπου για ένα διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, με ένα ενδιάμεσο διάλειμμα, ο Μάρκο Νίκολιτς θα βάλει τις βάσεις για την επόμενη σεζόν έπειτα από την πρώτη εξαιρετική του χρονιά στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Είναι πολύ σημαντικό ότι η φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία για τον Νίκολιτς θα είναι διαφορετική σε σχέση με την περσινή. Τα δεδομένα είναι πιο ευνοϊκά, όπως αναλύσαμε, αλλά ταυτόχρονα και οι απαιτήσεις αυξάνονται. Κι αυτό γιατί η ΑΕΚ θα κληθεί τη νέα σεζόν να διατηρηθεί στην κορυφή, την οποία πανάξια κατέκτησε, ενώ παράλληλα θα χρειαστεί να φανεί ανταγωνιστική σε υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της τουλάχιστον στη League Phase του Europa League.

Ο Νίκολιτς θα πραγματοποιήσει τη φετινή προετοιμασία έχοντας ουσιαστικά τη βάση της επιτυχημένης περσινής του ομάδας. Κι αυτό θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο πάνω στο χτίσιμο της ΑΕΚ τη νέα σεζόν. Φυσικά κομβική παράμετρος αποτελεί και η ενίσχυση για την αναβάθμιση της ποιότητας του ρόστερ καθώς όπως έχει πει και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός, αλλά και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο στόχος είναι αυτό να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο σε σχέση με πέρυσι καθώς οι προκλήσεις θα είναι μεγαλύτερες.

Ηδη έχει γίνει η προσθήκη του Ζούμπκοφ, ενώ ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ εργάζεται για να προχωρήσει και στις επόμενες κινήσεις που θα συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ που λείπουν τη δεδομένη στιγμή. Οι αλλαγές δεν θα είναι πολλές, ωστόσο όσο σημαντικές είναι αυτές οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, άλλο τόσο σημαντικό για τον Νίκολιτς είναι και η διατήρηση της «δίψας» της ομάδας του για νέες διακρίσεις.

Ο Νίκολιτς είναι ένας φιλόδοξος προπονητής που έχει πάντα τον πήχη ψηλά και θέλει να νικάει πάντα. Ακόμη και στα φιλικά, όπως είχε πει πέρυσι με το που είχε αναλάβει τα καθήκοντά του. Συνεπώς γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο για να κρατήσει φλογερό το κίνητρο των παικτών του ενόψει της νέας σεζόν, κάτι που σίγουρα θα προσπαθήσει να το περάσει από το διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Πρόσφατα στην πατρίδα του είχε τονιστεί πόσο αποφασισμένος είναι ο Νίκολιτς, με τους Σέρβους να υπογραμμίζουν ότι στόχος του είναι ο δεύτερος σερί τίτλος με την ΑΕΚ, αλλά και το μεγάλο κίνητρο που έχει ώστε να πάει την ΑΕΚ σε υψηλότερο επίπεδο για να διεκδικήσει μια θέση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στη League Phase του Champions League.

Είναι ευλογία για την ΑΕΚ το γεγονός ότι τόσο στη θέση του προπονητή, όσο και εκείνη του διευθυντή ποδοσφαίρου είναι δύο πρόσωπα που δεν εφησυχάζουν και θέτουν όλο και υψηλότερους στόχους θέλοντας πάντα να πρωταγωνιστούν. Φυσικά το αποτέλεσμα ποτέ δεν είναι δεδομένο. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε από την περσινή σεζόν, η δουλειά τους πέρα από επιτυχημένη, κινείται με βάση το πλάνο που είχαν καταστρώσει από την αρχή. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε πως θα τελειοποιηθεί, έπειτα από την τρίτη μεταγραφική τους περίοδο, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.