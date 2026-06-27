Στη Σερβία υποκλίνονται στον Νίκολιτς: «Χτίζει μια ακόμα πιο ισχυρή ΑΕΚ για το Champions League»

Την αποθέωση συνεχίζει να γνωρίζει στην πατρίδα του ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, τονίζοντας τον μεγάλο στόχο της εισόδου στο Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του σεζόν με την ΑΕΚ κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να φτάσει τους κιτρινόμαυρους στα προημιτελικά του Conference League. Ο Σέρβος τεχνικός που έχει κερδίσει για τα καλά τους φίλους της Ένωσης για τη νοοτροπία νικητή που έχει χτίσει στην ομάδα συνεχίζει φυσικά να γνωρίζει την αποθέωση και στην πατρίδα του.

Δεν είναι μόνο η μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει με την ολοκλήρωση της σεζόν, όπου και είχε ανεβάσει τον πήχη πιο ψηλά ενόψει της επόμενης χρονιάς, δείγμα των μεγάλων στόχων που έχει με την ΑΕΚ, αλλά και τα αποθεωτικά σχόλια από τις συμπατριώτες του τα οποία δεν σταματούν.

«Ο Μάρκο Νίκολιτς χτίζει μια ισχυρότερη ΑΕΚ για το Champions League», αναφέρουν στη Σερβία, υπογραμμίζοντας ότι μετά από ακόμα έναν τίτλο σε άλλη μια χώρα, αλλά και έπειτα από την εξαιρετική πορεία στο Conference League, «ο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να πάει την ΑΕΚ σε υψηλότερο επίπεδο και θα προσπαθήσει να προκριθεί στη League Phase του Champions League».

Οι Σέρβοι αναφέρουν ότι σε αντίθεση με πέρυσι όπου είχε από νωρίς μέσα στο καλοκαίρι υποχρεώσεις για τα προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, φέτος τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών τοποθετούνται για την ΑΕΚ στις 19 Αυγούστου, κάτι που σημαίνει πως «ο Νίκολιτς θα έχει περισσότερο χρόνο μέσα στο καλοκαίρι για να δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή ομάδα».

«Ο Νίκολιτς είναι αρκετά έμπειρος για να γνωρίζει ότι η ομάδα του θα έχει ακόμα πιο δύσκολο έργο την επόμενη σεζόν καθώς θα πρέπει να ανταποκριθεί στις ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες των φίλων της ΑΕΚ», τονίζεται επίσης, ενώ γίνεται λόγος για την πρώτη μεταγραφική προσθήκη του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, που δεν θα είναι φυσικά η μόνη καθώς θα ακολουθήσουν κι άλλες.