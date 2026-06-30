Γιόνσον: «Στην ΑΕΚ πέρασα τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής μου»

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Γενς Γιόνσον προς την ΑΕΚ και τους Ενωσίτες μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instragram.

Έπειτα από μια τετραετία και μια σεζόν που δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς ο Γενς Γιόνσον αποχώρησε από την ΑΕΚ και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άαρχους. Ο Δανός χαφ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τον Δικέφαλο και έκανε ειδική αναφορά στον κόσμο.

Όπως τόνισε ο 33χρονος χαφ οι Ενωσίτες έκαναν την πιο δύσκολη χρονιά της καριέρας του να αξίζει, με την κίνηση τους να φωνάζουν το όνομα του στο γήπεδο, ενώ δεν αγωνιζόταν, από τη στιγμή που δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Μπορεί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε να έκανε μόνο δυο εμφανίσεις κι αυτές στα προκριματικά του καλοκαιριού, όμως συνολικά φόρεσε τα κιτρινόμαυρα σε 107 παιχνίδια, ενώ ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που έκανε το νταμπλ το 2023.

H ανάρτηση του Γενς Γιόνσον

«Όλα τα καλά πράγματα κάποτε τελειώνουν — και τι υπέροχη εμπειρία ήταν αυτή. 4 χρόνια, με τα 3 από αυτά να είναι τα καλύτερα όχι μόνο της καριέρας μου, αλλά και της ζωής μου.

Ήμουν τόσο περήφανος και τιμημένος που φορούσα τη φανέλα αυτού του όμορφου συλλόγου.

Το μεγαλύτερο ευχαριστώ και η ευγνωμοσύνη μου ανήκουν στους φιλάθλους — κάθε παίκτης θα έπρεπε να προσπαθήσει να νιώσει τη στήριξη από εσάς παιδιά. Η τελευταία χρονιά ήταν η πιο δύσκολη της καριέρας μου, αλλά εσείς την κάνατε να αξίζει. Να φωνάζετε το όνομά μου μετά από έναν ολόκληρο χρόνο που δεν έπαιζα — είστε κάτι ξεχωριστό!

Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, τέλος και καλή συνέχεια!

Μόνο ΑΕΚ».