Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επιλογή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ για τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής και αναδεικνύει την επιλογή προπονητή και διευθυντή ποδοσφαίρου...

Αναμενόμενα σηκώθηκε μπόλικη κουβέντα για την κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου, όχι ξαφνική σε επίπεδο απόφασης, σίγουρα με δόση έκπληξης σε ότι αφορά στο πρόσωπο μιας και επί της ουσίας με τη συγκεκριμένη επιλογή αναδεικνύεται παντοιοτρόπως ότι επί της ουσίας το παίρνει όλο πάνω του! Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι προφανώς στην απόφαση του ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ να προχωρήσει στη τοποθέτηση του Νίκου Παντερμαλή στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή στην "Μάνα ΑΕΚ" (να θυμίσω εδώ ότι αποχώρησε από την αντίστοιχη θέση η Γεωργία Λεμονιά) έπειτα από πολλές επαφές, συζητήσεις και βαθύτατη σκέψη. Ήταν μια επιλογή - απόφαση την οποία πολλοί δεν περίμεναν αλλά μάλλον θα έπρεπε μιας και έως τώρα, στη διάρκεια που βρίσκεται στην ΠΑΕ και ασκεί διοίκηση για τα θέματα που αφορούν την Ένωση και αποφασίζει για όλα, έχει αποδείξει ότι δεν έχει πρόβλημα να πάρει την ευθύνη, το αντίθετο μάλιστα και δίχως να λογαριάζει αν είναι το political correct που λένε και στο χωριό μας...

Εμείς οφείλουμε να καταγράψουμε το ρεπορτάζ και έπειτα να αναζητήσουμε να αναδείξουμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου να χρίσει αφεντικό της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ τον Νίκο Παντερμαλή ο οποίος ήταν μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ έως και χθες... Κοινώς να εξηγήσουμε στην ουσία την επιλογή του ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και να αναγνωρίσουμε ότι βγαίνει επί της ουσίας μπροστά γιατί έπειτα από τις επαφές που είχε και τις συζητήσεις για τα ζητήματα που απασχολούσαν την "Μάνα ΑΕΚ" συμπέρανε ότι δεν γίνεται να συνεχίσει η κατάσταση ως έχει. Δικαιολογημένα και έξυπνα έπραξε ο Ηλιόπουλος αφού προφανώς μέσα από τη διαδικασία κουβέντας με πολλούς αντιλήφθηκε ότι πρόκειται να προκύψει ζημιά και να δημιουργηθούν προβλήματα από τη διοίκηση Αλεξίου και στο κομμάτι της συσπείρωσης γενικά στον Δικέφαλο γεγονός που θα επηρέαζε φυσικά την κατάστασή και το κλίμα στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Κάτι το οποίο κατάλαβε πολύ γρήγορα και ξεκίνησε να ψάχνει τη λύση πριν καν χρειαστεί να δημιουργηθεί πρόβλημα.

Ο ίδιος είχε στείλει το μήνυμά του από την Πάτρα στην επίσκεψη του τροπαίου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ εκεί και πολλοί το... προσπέρασαν: «σήμερα στην ΑΕΚ έχουμε τη μεγαλύτερη συσπείρωση και την υπέρτατη ένωση δυνάμεων. Και έχω στόχο και χρέος να την κρατήσω ενωμένη. Περνάω ένα μήνυμα: δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν, είτε απ’ έξω είτε από μέσα, να διαταράξει αυτό που χτίσαμε. Δεν φιμώνομαι και δεν μασάω τα λόγια μου», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του και εννοούσε κάθε λέξη που χρησιμοποίησε για κάθε έναν και πολύ περισσότερο για τους μέσα στην Ένωση όπως ανέφερε... Η επιλογή του Νίκου Παντερμαλή είναι μια απόδειξη προς κάθε ενδιαφερόμενο ΑΕΚτζή για την ερασιτεχνική πώς ο ίδιος αναλαμβάνει (σ.σ.: ο Ηλιόπουλος) ενεργό ρόλο και δεν πάει σε κίνηση προσώπου που θα έχει απλά παρουσία εκεί και θα κάνει τον παρατηρητή, αλλά ουσιαστικά επικοινωνείτε ότι θα έχει την ευθύνη!

Αυτό σημαίνει ότι ο Ηλιόπουλος είναι παρών για την ερασιτεχνική ΑΕΚ και έχει αποφασίσει να τη τρέξει και να στηρίξει την επιλογή του μιας και πεντάχρονο παιδάκι αντιλαμβάνεται ότι όταν προκύψει ζήτημα δεν θα τα βάζει κάποιος και δεν θα αναζητεί ευθύνες από τον Παντερμαλή, αλλά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του κιτρινόμαυρου ποδοσφαιρικού club, μιας και βγήκε μπροστά και ανέδειξε ότι το στέλεχός του στην ΠΑΕ με δική του απόφαση θα είναι αφεντικό πλέον στην "Μάνα ΑΕΚ"! Όλοι αντιλαμβάνονται λοιπόν, για να το κάνω πενηνταράκια, πως στη στραβή (πού να μην προκύψει φυσικά ποτέ) κανείς δεν θα αναζητήσει ευθύνες από τον Παντερμαλή αλλά μόνο και δικαίως από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Κοινώς δεν κρύφτηκε και βάζει το κεφάλι του στον ντορβά όπως συνηθίζουμε να λέμε... Ακόμη πιο ουσιώδες για μένα είναι ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ αντιλήφθηκε μέσα από τις επαφές και τις συζητήσεις που έκανε πως δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να ασκεί διοίκηση ο Αλεξίου και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Για το... κλείσιμο επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην αξία της δουλειάς των Ριμπάλτα και Νίκολιτς και να δώσω λίγο... τυράκι μιας και θα ασχοληθώ περισσότερο αύριο με το συγκεκριμένο θέμα γιατί ξεχνάμε εύκολα σε τούτο το τόπο. Ο Σέρβος τεχνικός και ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου κατάφεραν έως τώρα να διατηρηθεί όλο το βασικό αγωνιστικό δυναμικό, να μην παραχωρηθεί κανείς από τους 14 με 15 του βασικού rotation, με αποτέλεσμα να απομένουν δυο (για μένα τέσσεις με πέντε) ακόμη κινήσεις για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού. Πέτυχαν κοινώς η ΑΕΚ να έχει ανάγκη τις λιγότερες αλλαγές, να διατηρήσει τη σούπερ ομοιογένειά της και να είναι μπροστά σε αυτό το κομμάτι από τον ανταγωνισμό μιας και όπως διαπιστώνουμε όλες οι υπόλοιπες ομάδες πάνε για μίνιμουμ 6 έως και 10 με 11 (ίσως και παραπάνω) νέα πρόσωπα. Σοφή και σωστή η επιλογή των δυο υπευθύνων του κιτρινόμαυρου ποδοσφαιρικού σχεδιασμού αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα στο χορτάρι αποδεικνύονται...