Ο Γενς Γιόνσον, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Άαρχους φτάνοντας σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο.

Επιστροφή στη Δανία και στην Άαρχους για τον Γενς Γιόνσον, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ καθώς το συμβόλαιό του έληγε και δεν θα ανανεωνόταν.

Όπως αναφέρει η έγκυρη δανέζικη ιστοσελίδα Tipsbladet, ο 33χρονος μέσος, ο οποίος έκανε προπονήσεις τις τελευταίες εβδομάδες με την Άαρχους, έφτασε σε συμφωνία και θα υπογράψει για δύο χρόνια.

Ο Γιόνσον, ο οποίος την τελευταία του σεζόν στην ΑΕΚ δεν υπολογιζόταν, είχε αποκαλύψει την επιθυμία του να γυρίσει την Άαρχους και τελικώς επέλεξε να επιστρέψει στην πόλη καταγωγής του και στην πρωταθλήτρια Δανίας για τη σεζόν που πέρασε.

Ο 33χρονος Δανός μέσος τις τέσσερις σεζόν που παρέμεινε στην ΑΕΚ πραγματοποίησε συνολικά 107 συμμετοχές, αποτελώντας έναν από τους αγαπητούς παίκτες της κιτρινόμαυρης εξέδρας.

Με την Άαρχους ο Γιόνσον είχε πραγματοποιήσει συνολικά 120 συμμετοχές στο ξεκίνημα της καριέρας του πριν συνεχίσει έπειτα στην Τουρκία με την Κόνιασπορ, στην Ισπανία με την Κάντιθ και στην Ελλάδα φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ την τελευταία τετραετία.