Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ, καθώς το συμβόλαιο του δεν θα ανανεωθεί.

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν ο ΠΑΟΚ και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έπειτα από μια τριετία. Το συμβόλαιο του Ρώσου χαφ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και δεν θα ανανεωθεί, με τον 33χρονο ποδοσφαιριστή να αποχαιρετά το κλαμπ μέσως ανάρτησης του στο Instagram.

Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 50 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου, με απολογισμό 9 γκολ και 5 ασίστ. Ο Οζντόεφ συνολικά μέτρησε 141 συμμετοχές με τα ασπρόμαυρα και κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25.

Το μήνυμα του Μαγκομέντ Οζντόεφ

«Σήμερα ήρθε η στιγμή να πω αντίο. Θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» σε όλους τους υπέροχους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τη στήριξη που μου δείξατε όλο αυτό το διάστημα που βρέθηκα στην ομάδα. Ήταν κάτι απίστευτο, πέρα από κάθε περιγραφή. Ζήσαμε μαζί όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, όμως πάντα ένιωθα τη στήριξή σας.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο του συλλόγου, Ιβάν Σαββίδη, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, τα στελέχη της ομάδας, το ιατρικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται για τον σύλλογο, για τη βοήθεια και τη στήριξή τους.

Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μεγάλες νίκες και κάθε επιτυχία στο μέλλον».