Το «κολλημένο» θέμα των δεσμεύσεων του Γάλλου με την Αλ Ντιρίγια και οι προχωρημένες επαφές του Δικεφάλου με άλλον επιθετικό, αλλάζουν το τοπίο στο θέμα του φορ

Ο Γκαετάν Λαμπόρντ βρέθηκε δικαιολογημένα, βάσει του βιογραφικού που τον συνοδεύει, στην κορυφή της λίστας που δημιούργησαν οι επιτελείς του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Η περίπτωση του 32χρονου Γάλλου φορ, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν είναι, ειδικά από τη στιγμή που απομένει μόλις μία εβδομάδα για τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.

Τα δεδομένα στην υπόθεση Λαμπόρντ και το θέμα της αποζημίωσης του Γάλλου

Τα δεδομένα της υπόθεσης είναι συγκεκριμένα. Ο ίδιος ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ευρώπη αφήνοντας τη Σαουδική Αραβία. Η Αλ Ντιρίγια, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, δεν φαίνεται να προβάλλει ιδιαίτερα εμπόδια στο να τον αφήσει ελεύθερο. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό «αγκάθι».

Ο Λαμπόρντ γνωρίζει πως στην Ευρώπη δεν πρόκειται να βρει τα χρήματα που καρπώνεται στους Σαουδάραβες. Προκειμένου λοιπόν να αδειάσει τη θέση στο ρόστερ, αξιώνει αποζημίωση, ώστε να μετριάζει τη χασούρα και να μπορέσει να αποδεχθεί μια πρόταση με χαμηλότερες αποδοχές.

Το ρίσκο που δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ και ο εναλλακτικός στόχος



Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει τον παίκτη ως ελεύθερο, όμως οι άνθρωποι του Δικεφάλου αντιλαμβάνονται πως η διαδικασία αποδέσμευσής του κινδυνεύει να εξελιχθεί σε περίπλοκη και κυρίως χρονοβόρα υπόθεση. Και το μόνο που δεν διαθέτει η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι χρόνος.

Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» ενεργοποίησαν τις εναλλακτικές τους επιλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει με τουλάχιστον μία από αυτές βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Το γεγονός αυτό γεννά αισιοδοξία πως σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία, φέρνοντας στη Θεσσαλονίκη τον επιθετικό που θα πλαισιώσει τη γραμμή κρούσης.

Σαφής αλλαγή πλεύσης στην υπόθεση του επιθετικού κρούσης

Το αν αυτή η αισιοδοξία θα επιβεβαιωθεί στην πράξη θα φανεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αυτό πάντως που καταγράφεται είναι μια σαφής στροφή στο θέμα του φορ, καθώς η υπόθεση του Λαμπόρντ δυσκολεύει όσο ο Γάλλος παραμένει εγκλωβισμένος στις δεσμεύσεις του με την Αλ Ντιρίγια.