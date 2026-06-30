Ο Βάσκος στόπερ πάτησε για πρώτη φορά το χορτάρι του προπονητικού κέντρου στο Ζαλτμπόμελ και πέρασε από το καθιερωμένο καλωσόρισμα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Αρίτζ Ελουστόντο αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας, γνωρίζοντας από κοντά τους ανθρώπους με τους οποίους θα μοιραστεί τα αποδυτήρια τη νέα σεζόν.

Η προπόνηση ξεκίνησε με την καθιερωμένη ομιλία του Αλέσιο Λίσι προς τους ποδοσφαιριστές, πριν ο Ελουστόντο περάσει από το γνώριμο τελετουργικό καλωσορίσματος. Οι νέοι συμπαίκτες του τον υποδέχθηκαν με το παραδοσιακό και αρκετά... light «φατούρο», με τις χαρακτηριστικές φιλικές «φάπες» να δίνουν το σύνθημα για την επίσημη ένταξή του στην ομάδα.

Στη συνέχεια, ο Βάσκος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα μαζί με τον Δημήτρη Χατσίδη, καθώς βρίσκεται ακόμη πίσω σε επίπεδο ετοιμότητας σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Το τεχνικό επιτελείο δεν σκοπεύει να βιαστεί με την περίπτωσή του, θέλοντας να τον εντάξει σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς των προπονήσεων.

Για τον λόγο αυτό δεν αναμένεται να πάρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Μπέβερεν, αύριο το απόγευμα (19:00 - OPEN ΤV) με τον στόχο να είναι η πλήρης αγωνιστική του ετοιμότητα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πάντως, στον «Δικέφαλο» υπάρχει η πεποίθηση ότι ο χρόνος προσαρμογής του δεν θα είναι μεγάλος. Ο Ελουστόντο κουβαλά περισσότερες από 300 συμμετοχές με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχει παραστάσεις από τη La Liga και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει από την πρώτη στιγμή εμπειρία, ηρεμία και προσωπικότητα στην αμυντική γραμμή.

Ο Αλέσιο Λίσι ποντάρει πολλά στην παρουσία του Βάσκου, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη νέα άμυνα του ΠΑΟΚ.