Ο Φέντορ Τσάλοφ συμπλήρωσε δύο μήνες αποκατάστασης, αφήνει πλέον τις πατερίτσες και περνά σε πιο εντατικό πρόγραμμα, με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να μετρά αντίστροφα.

Ο Φέντορ Τσάλοφ συνεχίζει στη Μόσχα την αποκατάστασή του και, δύο μήνες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, μπαίνει πλέον σε ένα νέο και πιο απαιτητικό στάδιο της προσπάθειάς του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ θέλησε να ενημερώσει μέσω των social media για την πορεία της αποθεραπείας του, έχοντας πλέον έναν σημαντικό σταθμό πίσω του: έπειτα από οκτώ εβδομάδες μπορεί να αφήσει τις πατερίτσες.

«Ξεκινά ένα πιο εντατικό στάδιο αποκατάστασης και κάθε εβδομάδα νιώθω ότι υπάρχει πρόοδος. Επιτέλους, μετά από οκτώ εβδομάδες, μπορώ να αφήσω τις πατερίτσες. Φυσικά, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το επόμενο στάδιο της αποκατάστασης

Ο Τσάλοφ εξήγησε πως το πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων επικεντρώνεται στην επαναφορά της μυϊκής μάζας στο χειρουργημένο πόδι, στην αντιμετώπιση του πρηξίματος με ασκήσεις κινητικότητας και διατάσεις, αλλά και στην επαναφορά του φυσιολογικού βαδίσματος.

Το τελευταίο αποτελεί, όπως παραδέχθηκε, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την περίοδο, καθώς εκτός από το σωματικό υπάρχει και το ψυχολογικό κομμάτι της αποκατάστασης.

«Ίσως είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή: να ξεπεράσω το ψυχολογικό εμπόδιο και να μη φοβάμαι να πατάω κανονικά, μοιράζοντας το βάρος μου εξίσου και στα δύο πόδια», σημείωσε ο 28χρονος φορ.

Σύντομα πίσω στη Θεσσαλονίκη

Το επόμενο βήμα για τον Τσάλοφ είναι η επιστροφή του στην Ελλάδα. Ο Ρώσος επιθετικός παραμένει προς το παρόν στη Μόσχα, όμως εφόσον η αποκατάσταση συνεχιστεί χωρίς προβλήματα, σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει τη δουλειά μαζί με τον ΠΑΟΚ.

«Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, σύντομα σκοπεύω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να συνεχίσω πλέον τη δουλειά με την ομάδα. Και τότε, η επιστροφή στο γήπεδο δεν θα είναι πια μακριά», έγραψε.