Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, που είναι ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε συζητήσεις με την Ερζουρούμ.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει απόσταση στο οικονομικό.

Ο Δικέφαλος έχει αξιολογήσει την υπόθεση και δίνει συγκεκριμένο ποσό, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά και στη διάρκεια του συμβολαίου.

Η πλευρά του 33χρονου (5/11/92) ποδοσφαιριστή κοιτάει πλέον και σε άλλες αγορές και ειδικά στην Τουρκία, όπου αγωνίστηκε στο παρελθόν ο Οζντόεφ. Ήταν στην Καραγκιουμρούκ πριν έρθει το 2023 στον ΠΑΟΚ. Ο Οζντόεφ στα τρία χρόνια που έπαιξε στον ΠΑΟΚ μέτρησε 141 ματς με 18 γκολ και 9 ασίστ. Τώρα φέρεται να έχει προσεγγίσει τον παίκτη η νεοφώτιστη Ερζουρούμ.

Τη σεζόν που πέρασε είχε 50 συμμετοχές με 9 γκολ και 5 ασίστ και προσπαθεί να εξαργυρώσει μία γεμάτη χρονιά με ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο.

«Η Ερζουρούμ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ», έγραψαν οι Τούρκοι. Η συγκεκριμένη ομάδα τερμάτισε πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, κέρδισε την άνοδό της στη μεγάλη τουρκική λίγκα και θέλει να ενισχυθεί με έμπειρους ποδοσφαιριστές.

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