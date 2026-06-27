Οζντόεφ: ΠΑΟΚ - Ο Ρώσος στο στόχαστρο της Ερζουρούμ, σύμφωνα με τους Τούρκους
Ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει απόσταση στο οικονομικό.
Ο Δικέφαλος έχει αξιολογήσει την υπόθεση και δίνει συγκεκριμένο ποσό, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά και στη διάρκεια του συμβολαίου.
Η πλευρά του 33χρονου (5/11/92) ποδοσφαιριστή κοιτάει πλέον και σε άλλες αγορές και ειδικά στην Τουρκία, όπου αγωνίστηκε στο παρελθόν ο Οζντόεφ. Ήταν στην Καραγκιουμρούκ πριν έρθει το 2023 στον ΠΑΟΚ. Ο Οζντόεφ στα τρία χρόνια που έπαιξε στον ΠΑΟΚ μέτρησε 141 ματς με 18 γκολ και 9 ασίστ. Τώρα φέρεται να έχει προσεγγίσει τον παίκτη η νεοφώτιστη Ερζουρούμ.
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Τη σεζόν που πέρασε είχε 50 συμμετοχές με 9 γκολ και 5 ασίστ και προσπαθεί να εξαργυρώσει μία γεμάτη χρονιά με ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο.
«Η Ερζουρούμ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ», έγραψαν οι Τούρκοι. Η συγκεκριμένη ομάδα τερμάτισε πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, κέρδισε την άνοδό της στη μεγάλη τουρκική λίγκα και θέλει να ενισχυθεί με έμπειρους ποδοσφαιριστές.
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ÖZEL | Erzurumspor, Paok forması giyen Magomed Ozdoev ile görüşme gerçekleştirdi! @spordepormedya— Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) June 27, 2026
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