Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.

Χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα, μετά τον τραυματισμό του στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον χρόνο απουσίας του να υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες.

Ο Γιαννούλης τραυματίστηκε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε, με φορείο και εμφανώς πονεμένος, είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή έντονη ανησυχία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για βαρύ διάστρεμμα και άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο απουσίας ακόμη και 4-6 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής έδωσαν πλέον την ακριβή εικόνα του τραυματισμού και περιόρισαν το διάστημα της αποχής του.

Ο διεθνής αριστερός μπακ ξεκινά άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης και, εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η επιστροφή του υπολογίζεται στις αρχές Οκτωβρίου.

Η απουσία του δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα για τον Αλέσιο Λίσι ενόψει των αγώνων που ακολουθούν, αρχής γενομένης από το ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλείται πλέον να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για το αριστερό άκρο της άμυνας, γνωρίζοντας ότι για τις επόμενες εβδομάδες δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε μία από τις βασικές επιλογές του. Πάντως, εκεί υπάρχουν ως λύσεις τόσο ο Μπάμπα Ράχμαν, όσο κι ο Γκρέγκ Τέιλορ μαζί με τον νεαρό ταλαντούχο Μπέντρι Ντούνγκα.