Ατζέντης Μπιάνκο: «Θα έμενε στον ΠΑΟΚ, αλλά αποφασίζει η Φιορεντίνα»

Ο ατζέντης του Αλεσάντρο Μπιάνκο παραχώρησε συνέντευξη σε ιταλικό Μέσο και μίλησε για το μέλλον του 23χρονου μέσου στον ΠΑΟΚ.

Ο εκπρόσωπος του Αλεσάντρο Μπιάνκο, Μπέπε Γκάλι, ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από το μέλλον του Ιταλού μέσου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για να τον κρατήσει.

Όπως δήλωσε στο Radio FirenzeViola, η ελληνική ομάδα επιθυμούσε να διατηρήσει τον παίκτη στο δυναμικό της και κατέθεσε σχετική πρόταση.

Ωστόσο, η Φιορεντίνα απέρριψε την προσφορά του Δικεφάλου του Βορρά, με αποτέλεσμα ο Μπιάνκο να επιστρέφει προσωρινά στη Φλωρεντία. Ο ατζέντης του εξέφρασε την απογοήτευσή του που δεν ολοκληρώθηκε η παραμονή του στους «ασπρόμαυρους» τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στους Βιόλα.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ο ΠΑΟΚ ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Θα μπορούσε να είχε μείνει, αλλά η μεταγραφική αγορά είναι γεμάτη απαιτήσεις, και εδώ ήταν διαφορετικές. Είχε την επιλογή να μείνει στον ΠΑΟΚ και αυτό σημαίνει ότι πήγαινε καλά.

Είμαι απογοητευμένος που είναι ένας παίκτης που η Φιορεντίνα δεν σκέφτεται να κρατήσει. Είμαι λίγο απογοητευμένος που δεν έμεινε στον ΠΑΟΚ, αλλά θα δούμε. Κάτι θα προκύψει.

Η Φιορεντίνα πρέπει να αποφασίσει, όχι εμείς. Θα είχαμε μείνει ευχαρίστως στον ΠΑΟΚ, αλλά ο παίκτης ανήκει στη Φιορεντίνα και ο σύλλογος θα αποφασίσει για το μέλλον του. Ωστόσο, είναι ένας πιο δυνατούς νεαρούς παίκτες στην Ιταλία. Ας δούμε ποια είναι η καλύτερη επιλογή για να φύγουμε από τη Φιορεντίνα.

Ο ΠΑΟκ υπέβαλε το αίτημά του και η Φιορεντίνα αρνήθηκε, νόμιμα δεδομένου ότι είναι παίκτης τους. Ο σεβασμός των επιθυμιών του συλλόγου είναι το σωστό, δεν είναι απόφαση του ατζέντη».