Μπιάνκο: ΠΑΟΚ - «Η πρόταση απορρίφθηκε από τη Φιορεντίνα»
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος έπαιξε δανεικός στον ΠΑΟΚ από τη Φιορεντίνα γυρίζει στην πατρίδα του.
Η ρήτρα αγοράς του Ιταλού μέσου ήταν 4 εκατ. ευρώ και πριν λίγες μέρες στην πατρίδα του υποστήριζαν ότι ο ΠΑΟΚ είχε δικαίωμα να καταθέσει πρόταση αγοράς έως τις 15 Ιουνίου και δεν το έπραξε.
Ο ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ πρόσφερε τα μισά χρήματα της ρήτρας, δηλαδή 2 εκατ. ευρώ και η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τους «βιόλα».
Αναλυτικά όσα έγραψε για τον Μπιάνκο: «Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο απέκτησε ενδιαφέρουσα εμπειρία στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ, αλλά οι όροι για τη μεταγραφή δεν υλοποιήθηκαν. Απλώς επειδή ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να πληρώσει τα συμφωνηθέντα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είχε εγγυηθεί λίγο κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπώλησης στη Φιορεντίνα. Έτσι, ο Μπιάνκο επέστρεψε στη Φιορεντίνα, αλλά ήδη αξιολογεί προσφορές τόσο από την Ιταλία όσο και από το εξωτερικό».
Ο γεννημένος την 1η Οκτωβρίου 2002 Ιταλός χαφ στον ΠΑΟΚ μέτρησε 24 συμμετοχές και 2 γκολ.
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Il retroscena: #Bianco, la #Fiorentina non ha accettato le condizioni del #PAOK https://t.co/h5Xucu6NeJ— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 25, 2026
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