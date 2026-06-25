Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι η Φιορεντίνα ήταν αρνητική στην πρόταση του ΠΑΟΚ.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος έπαιξε δανεικός στον ΠΑΟΚ από τη Φιορεντίνα γυρίζει στην πατρίδα του.

Η ρήτρα αγοράς του Ιταλού μέσου ήταν 4 εκατ. ευρώ και πριν λίγες μέρες στην πατρίδα του υποστήριζαν ότι ο ΠΑΟΚ είχε δικαίωμα να καταθέσει πρόταση αγοράς έως τις 15 Ιουνίου και δεν το έπραξε.

Ο ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ πρόσφερε τα μισά χρήματα της ρήτρας, δηλαδή 2 εκατ. ευρώ και η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τους «βιόλα».

Αναλυτικά όσα έγραψε για τον Μπιάνκο: «Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο απέκτησε ενδιαφέρουσα εμπειρία στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ, αλλά οι όροι για τη μεταγραφή δεν υλοποιήθηκαν. Απλώς επειδή ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να πληρώσει τα συμφωνηθέντα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είχε εγγυηθεί λίγο κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπώλησης στη Φιορεντίνα. Έτσι, ο Μπιάνκο επέστρεψε στη Φιορεντίνα, αλλά ήδη αξιολογεί προσφορές τόσο από την Ιταλία όσο και από το εξωτερικό».

Ο γεννημένος την 1η Οκτωβρίου 2002 Ιταλός χαφ στον ΠΑΟΚ μέτρησε 24 συμμετοχές και 2 γκολ.

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