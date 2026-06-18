Μπιάνκο: ΠΑΟΚ - Η αναφορά των Ιταλών για επιστροφή στη Φιορεντίνα
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, θα επιστρέψει στη Φιορεντίνα. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε το καλοκαίρι του 2025 με τη μορφή δανεισμού κι οψιόν αγοράς.
Οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι ο Δικέφαλος δεν θα τον αγοράσει κι έτσι γυρίζει στην πατρίδα του. Ο γεννημένος την 1η Οκτωβρίου 2002 Ιταλός χαφ στον ΠΑΟΚ μέτρησε 24 συμμετοχές και 2 γκολ. Είχε ορισμένα διαστήματα που ήταν καλός, αλλά στη συνέχεια δεν είχε τον ανάλογο χρόνο παιχνιδιών.
Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ιταλοί για τον Μπιάνκο: «Ο ΠΑΟΚ δεν αγοράζει τον Μπιάνκο. Το δικαίωμα του ΠΑΟΚ ν' αγοράσει τον Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα, αφού είχε ρήτρα 4 εκατ. ευρώ, έληξε στις 15 Ιουνίου.
Αν και δεν καθιερώθηκε ως βασικός την περασμένη σεζόν, ο Μπιάνκο στα 23 του, έχει αποκτήσει εμπειρία στο εξωτερικό που θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη στο μέλλον, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την ευκαιρία που είχε να αγωνιστεί στην Ευρώπη: Πραγματοποίησε 6 εμφανίσεις στη League Phase του Europa League και στα playoffs, σκοράροντας ένα γκολ.
Μένει να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα έρθει σε επαφή. Διαφορετικά, ο παίκτης θα επιστρέψει στη Φιορεντίνα, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027 και στη συνέχεια θα αποφασίσει ποια πορεία είναι η καλύτερη για το μέλλον του».
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