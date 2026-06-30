Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 26χρονου αριστερού μπακ, Αλέξανδρου Τερεζίου.

Κάτοικος Τρίπολης θα παραμείνει ο Αλέξανδρος Τερεζίου. Ο 26χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Αστέρα AKTOR, καθώς βρίσκεται στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Ο γεννημένος στο Ναύπλιο αμυντικός έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία των Αρκάδων και επέστρεψε στην Τρίπολη το περασμένο καλοκαίρι προοριζόμενος για τη Β' ομάδα.

Ο Τερεζίου κέρδισε την εμπιστοσύνη του Γιώργου Αντωνόπουλου, καθώς μέτρησε 19 εμφανίσεις στη Super League 2 με 2 γκολ - 3 ασίστ και το... εξαργύρωσε, καθώς ανέβηκε στην πρώτη ομάδα στο φινάλε της σεζόν και έκανε 4 συμμετοχές στα Play Out.

Ο ποδοσφαιριστής θα πάρει μέρος κανονικά στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και υπολογίζεται για το αριστερό άκρο της άμυνας πίσω από τον Άλεξ Μέντεθ, ενώ στην ίδια θέση αγωνίζεται και ο Χρύσανθος Γκέζος, ο οποίος αποκτήθηκε ως κίνηση για το μέλλον, που παράλληλα καλύπτει και το ηλικιακό group που προβλέπει ο κανονισμός του Κυπέλλου.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Ανανέωση συμβολαίου Αλέξανδρου Τερεζίου!

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, Αλέξανδρου Τερεζίου, οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε τόσο στην Β' όσο και στην Α' Ομάδα του συλλόγου μας.

Ευχόμαστε στον Αλέξανδρο καλή επιτυχία με νέες σημαντικές κιτρινομπλέ στιγμές».