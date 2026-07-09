Ο Αστέρας AKTOR πρωτοπορεί κι επιτέλους παρουσιάζει το νέο ψηφιακό μουσείο του!

Ο Αστέρας AKTOR προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση. Δημιούργησε το ψηφιακό του μουσείο και συμβαδίζει με τη σύγχρονη εποχή.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Αρκάδες: «Με πολύμηνη εργασία, με θέληση και αποφασιστικότητα από τη διοίκηση να αναδειχθεί η ιστορία της ομάδας μας και με την υλοποίηση από την ομάδα της 360° Eye View, ο ASTERAS AKTOR καινοτομεί:

Με σεβασμό στο παρελθόν!

Με πίστη στο παρόν!

Με προσδοκίες για το μέλλον!

Ακολουθήστε μας παρέα με τον Tiger σε μία πρωτοποριακή ξενάγηση και που περιλαμβάνει το γήπεδό μας, τις προπονητικές εγκαταστάσεις, την ιστορική διαδρομή του ΑΣΤΕΡΑ μας, τις μεγάλες επιτυχίες, τις ευρωπαϊκές βραδιές, τις πιο σπουδαίες νίκες: https://museum.asterastripolis.gr/

Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει:

- 3D Ψηφιακό Μουσείο με την ιστορία της ομάδας μας.

- 360° VR Tour του γηπέδου και των εγκαταστάσεων.

- AI Ψηφιακός Ξεναγός που απαντά σε ερωτήσεις για την ομάδα, την ιστορία και τις εγκαταστάσεις.

- Δίγλωσση εμπειρία (Ελληνικά & Αγγλικά).

- 3D Digital Store, όπου οι φίλαθλοι μπορούν να περιηγηθούν εικονικά στα επίσημα προϊόντα της ομάδας.

- Πρόσβαση από κινητό, tablet, υπολογιστή, χωρίς εγκατάσταση εφαρμογής.

- Συνδυάζει 3D Museum + VR Tour + AI + 3D Store σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Όλες οι κιτρινομπλέ στιγμές βρίσκονται εδώ και θα "γεμίζουν" με τις νέες!

BeDifferent

BeAsteras».