O Αστέρας Τρίπολης θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια κατά το διάστημα της παραμονής του στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Ο Αστέρας AKTOR ξεκίνησε την προετοιμασία του με ανοιχτή προπόνηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και θα συνεχίσει προπονήσεις στην Τρίπολη, μέχρι τις 18 Ιουλίου που η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο.

Οι Αρκάδες θα μείνουν εκεί μέχρι τις 2 Αυγούστου και σε αυτό το διάστημα θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια. Σε αυτό το διάστημα η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου θα αντιμετωπίσει τις Γκενκ και Μπέρσχοτ από το Βέλγιο και τις Σπάρτα Ρότερνταμ - Ντεν Χαγκ από την Ολλανδία.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Τα φιλικά του ASTERAS AKTOR στην Ολλανδία!

Τέσσερα πολύ σημαντικά φιλικά προετοιμασίας έχει προγραμματίσει ο ASTERAS AKTOR στο διάστημα της παραμονής του στην Ολλανδία.

Η ομάδα μας από τις 18 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου θα βρίσκεται στην πόλη Bergen op Zoom της Ολλανδίας, όπου στο προπονητικό κέντρο s.v. M.O.C. '17 θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο ASTERAS AKTOR στο διάστημα της παραμονής του στην Ολλανδία θα αντιμετωπίσει δυνατές και ιστορικές ομάδες, συγκεκριμένα την KRC Genk που αγωνίζεται στην 1η κατηγορία του Βελγίου, την Beerschot VA που αγωνίζεται στην 2η κατηγορία του Βελγίου, καθώς και δύο ομάδες της 1ης κατηγορίας της Ολλανδίας, την Sparta Rotterdam και την ADO Den Haag.

Οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο γήπεδο του προπονητικού κέντρου όπου θα προετοιμάζεται η ομάδα μας και οι άλλοι δύο σε άλλα γήπεδα της Ολλανδίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

23 Ιουλίου 14:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR vs KRC Genk

s.v. M.O.C. '17

25 Ιουλίου 18:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR vs K Beerschot VA

s.v. M.O.C. '17

28 Ιουλίου 20:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR vs Sparta Rotterdam

CWO Vlaardingen

31 Ιουλίου 20:00 ώρα Ελλάδας

ASTERAS AKTOR vs ADO Den Haag

WerkTalent Stadion».