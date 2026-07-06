Ο Αστέρας AKTOR έκανε την πρώτη του προπόνηση στην Τρίπολη ενόψει της νέας σεζόν παρουσία περίπου 500 φιλάθλων. Τα μηνύματα Μποροβήλου και Αντωνόπουλου.

Σήκωσαν «μανίκια» στις τάξεις του Αστέρα AKTOR. To απόγευγμα της Δευτέρας (6/7) περίπου 500 φίλαθλοι του κλαμπ της Τρίπολης έδωσαν δυναμικό παρών στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν και δημιούργησαν συνθήκες... ματς για τους ποδοσφαιριστές του Γιώργου Αντωνόπουλου, με συνθήματα και καπνογόνα.

Την τιμητική τους είχαν οι άλλοτε εμβληματικοί ποδοσφαιριστές της ομάδας, Σάββας Τσαμπούρης και Χερόνιμο Μπαράλες, οι οποίοι αποθεώθηκαν στην επιστροφή στο «σπίτι» τους, έχοντας πλέον κομβικά διοικητικά πόστα. Θυμίζουμε πως ο πρώτος πρώτος είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου και ο έτερος Team Manager.

Στην πρώτη προπόνηση βρέθηκαν τα εννέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, με τον Γιάννη Κώτσιρα να αποθεώνεται στην επιστροφή του σε γνώριμα λημέρια έπειτα από πέντε χρόνια. Θυμίζουμε πως έχουν αποκτηθεί επίσης οι Τζόρνταν Σίλβα, Γιάννης Μπουζούκης, Γιάννης Γκιτέρσος, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Χρύσανθος Γκέζος, Άλεξ Μέντεθ, Άντριαν Ριέρα και Φράνκο Ορόθκο.

Όσον αφορά τους νεαρούς που πήραν «προαγωγή» στην πρώτοι προπόνηση βρέθηκαν ο 18χρονος διεθνής τερματοφύλακας της Εθνικής Νέων Γιάννης Κριαράς, ο 17χρονος αμυντικό χαφ της Κ19 Ματίας Ζόγκου και ο18χρονος Δημήτρη Καράδαλη, ο οποίος αποκτήθηκε τον περαμσένο Γενάρη από τον Καμπανιακό και μετακόμισε τώρα στην Τρίπολη.

Στους απεσταλμένους του Τύπου μίλησαν τόσο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γιώργος Μποροβήλος, όσο και ο προπονητής Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος έδωσε το στίγμα του για τα μεταγραφικά.

Μποροβήλος: «Σημαντικό επίτευγμα τα 20 χρόνια στην Super League»

«Ο Αστέρας συμπληρώνει 20 χρόνια στην Super League, ένα μεγάλο επίτευγμα, καμία άλλη ομάδα στην Πελοπόννησο δεν ήταν τόσο καιρό, φέτος έχουμε την γειτονική Καλαμάτα.

Είχαμε μια δύσκολη χρονιά, η ομάδα τερμάτισε στην 13η θέση, λογικό είναι να υπήρχαν κάποιες άσχημες χρονιές μέσα στην 20ετία.

Έτσι, λοιπόν έχουμε ένα νέο ξεκίνημα σήμερα.

Αυτή η χρονιά που πράγματι ήταν μια κακή χρονιά να είναι μια παρένθεση.

Σίγουρα ένας οργανισμός όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης ανανεώνεται. Είναι λογικό αυτό και στο έμψυχο υλικό και εκτός αγωνιστικού

χώρου.

Τις προσεχές μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τα διαρκείας, ευχόμαστε ο κόσμος να μας στηρίξει, και φέτος αποτέλεσε τον 12ο μας παίκτη στα Play-Out και τον ευχαριστύμε. Ελπίζουμε και την νέα αγωνιστική περίοδο να είναι κοντά μας και να οδηγήσουμε τονcΑστέρα Τρίπολης στον δρόμο των επιτυχιών.

Εξετάζουμε το θέμα με το πολυαναμενόμενο σκέπαστρο στην Θύρα 1, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις.

Εύχομαι ο Αστέρας Τρίπολης να πηγαίνει μέσα στις ράγες, στις οποίες τόσα χρόνια πηγαίνει. Πιστεύω με την νέα δομή των πραγμάτων κάνουμε μια αναγέννηση και αυτό θα αποδώσει. Υπάρχουν κάποια κονδύλια που είναι στο στάδιο της έγκρισης.

Θα δούμε αν μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα και φέτος εφόσον εγκριθεί το κονδύλι από το Υπουργείο Αθλητισμού και για αυτό είναι ένας λόγος καθυστέρησης για τα διαρκείας.

Η Καλαμάτα είναι μια γειτονική πόλη και έχουμε εξαιρετικές ποδοσφαιρικές σχέσεις. Ενδεχομένως να παίξει ένα με δύο παιχνίδια, δεν γίνεται και παραπάνω γιατί εδώ παίζουν και δύο ομάδες του Αστέρα η ανδρική και η Β.

Σίγουρα ο Αστέρας κινείται προς τους Έλληνες παίκτες. Αν δούμε στατιστικά ο Αστέρας είναι η τρίτη με τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα με τις Ακαδημίες. Θυμίζω πως στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής η βασική 11αδα είχε 4 παίκτες από την ακαδημία του

Αστέρα.

Ακόμα, έχουμε την Β' ομάδα που δεν μπορεί από την πρώτη μέρα να αποδώσει ένα εγχείρημα, την πρώτη χρονιά τα πήγε καλά, την δεύτερη εξαιρετικά και φέτος πιστεύουμε πως θα αποδώσει καρπούς.

Ο κόουτς είναι πλέον ολοκληρωμένος, πήρε την εμπιστοσύνη μας για να μπορέσει να αποδείξει το έργο του, το απέδειξε στα Play-Out και νομίζω πως δικαιούται να πάρει την ευκαιρία».

Αντωνόπουλος: «Περίμενουμε ακόμη 2-3 κινήσεις στο επιθετικό κομμάτι»

«Πέρυσι η χρονιά έκλεισε με λίγη δυσκολία, αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα και η διοίκηση, ο κ. Μπάκος και ο κ. Καϋμενάκης, μου εμπιστεύτηκαν αυτή τη θέση. Ξέρω ότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως το γνώριζα και όταν αναλάμβανα πέρυσι στο φινάλε της σεζόν.

Οι απαιτήσεις της ομάδας είναι πάρα πολύ υψηλές και γι' αυτό θα δουλέψουμε. Χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία απ' όλους μας ώστε να δημιουργήσουμε μία ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει συνέπεια και σταθερότητα και θα βλέπει κάθε στόχο και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Θέλω να ελπίζουμε πως θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ο κόσμος μας θα έχει μία ομάδα που θα χαίρετε να έρθει στο γήπεδο να την παρακολουθήσει.

Η ομάδα οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα φέρνοντας κοντά της ανθρώπους όπως ο Μπαράλες και ο Τσαμπούρης και όλα τα νέα παιδιά.

Όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό, έχει γίνει ένα κράμα νεαρών ταλαντούχων και έμπειρων παικτών, που έχουν παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.

Πέρα από τους Έλληνες παίκτες που διαθέτουμε και οι ξένοι που υπάρχουν στην ομάδα έχουν εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα αφού δεν αγωνίζονται για πρώτη φορά στα μέρη μας.

Τα παιδιά που είναι νεαρής ηλικίας έρχονται εδώ με κίνητρο, που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους και να βρουν έτσι τον δρόμο τους.

Περίμενουμε ακόμη 2-3 κινήσεις στο επιθετικό κομμάτι. Θα δούμε που θα είναι ακριβώς αυτοί οι παίκτες. Ό,τι δούμε πως έχει ανάγκη η ομάδα θα το κάνουμε για να παρουσιαστεί όπως πρέπει.

Υγεία να έχουμε και όλα θα πάνε καλά».